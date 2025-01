Január 16-tól, azaz a holnapi naptól megszűnik az Ügyfélkapu, helyette az Ügyfélkapu Pluszt és a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazást használhatjuk az ügyeink elektronikus intézésére. Fontos leszögezni, hogy a személyes hivatali ügyintézés lehetősége továbbra is megmarad a kormányablakoknál.

A változásra azért van szükség a fejlesztő IdomSoft Zrt. tájékoztatása szerint, mert „az elektronikus azonosítást és elektronikus aláírást Európai Uniós szinten szabályozó ún. eIDAS 2.0 rendelet is megköveteli, amely jóval szigorúbb biztonsági követelményeinek az egyszerű egyfaktoros Ügyfélkapu nem felel meg.”

A fenti irányelv alapján a közigazgatás és a digitális infrastruktúra kiemelt kockázatú besorolást kapott, az ezeket működtetők pedig kritikus szervezetek. Az ilyen szervezetek biztonságát pedig veszélyezteti, ha a szolgáltatásaikhoz alacsony biztonsági szinten lehet csatlakozni.

Ügyfélkapu Plusz

Az Ügyfélkapu Plusz a hagyományos Ügyfélkapuval szemben kétlépcsős azonosítást tesz lehetővé: a jelszó alapú, egyfaktoros azonosítási módot kiegészíti egy második faktorral, amely egy kód. A rendszer 2022. június 4-én vált elérhetővé.

A felhasználónak bejelentkezéskor az ügyfélkapus felhasználónéven és jelszón kívül egy harmadik adatot is meg kell adnia. Ezt megkaphatja okostelefonos (például Google Authenticator, Microsoft Authenticator) vagy webes hitelesítő alkalmazások (TOTP.APP, Verifyr) segítségével is, amelyek előállítanak egy 30 másodpercenként frissülő kódot. Az előbbi esetében nagyon oda kell figyelni, hogy pontosan mit telepítünk a telefonunkra, mert a Play Áruházban a hitelesítő alkalmazásra rákeresve olyan, szponzorált hirdetésként feltüntetett online csalás is található, amellyel több tízezer forintos lehúzás áldozata lehet, aki nem figyel.

A tegnapi nap óta pedig már lehetőség van e-mailes belépésre is, ezt az ugyfelkapu.gov.hu oldalon a Bejelentkezés, majd a belépésnél az Ügyfélkapu+ e-mailes kóddal gombra kattintva teheti meg.

Az e-mailes bejelentkezéshez már egy 5 perces időkorlát tartozik.

Fontos kiemelni, hogy az ugyfelkapu.gov.hu a holnapi naptól fogva is be tudunk majd jelentkezni a megszokott ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval. Ezen a felületen így január 15-ét követően is be tudjuk kapcsolni az Ügyfélkapu+-t.

Nagyon fontos, hogy az Ügyfélkapu+ igénylési folyamatának végén a megjelenő törlőkódot fel kell írni vagy le kell menteni, majd ezt követően be kell pipálni „A fenti törlőkód mentéséről gondoskodtam” szöveg mellett található négyzetét, majd a Befejezés gombra kell kattintani. Ekkor megjelenik egy szöveg, miszerint „Ön sikeresen aktiválta az Ügyfélkapu+ szolgáltatást".

A fenti lépés elmulasztása esetén az aktiválási folyamat nem fejeződik be, így az Ügyfélkapu+ sem lesz használható.

Az Ügyfélkapu Plusz regisztrációhoz részletes útmutató ebben a videóban található.

A Ügyfélkapu Plusszal való belépés után a korábbi Ügyfélkapu felületére jutunk, egyedül az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás (AVDH) hiányzik, amely a magyarorszag.hu portálon 2025. január 1-vel megszűnt. Más, a portálba integrált alkalmazások és űrlapok esetén a hitelesítés 2025. október 31-ig használható. Ezt követően a hamarosan érkező DÁP eAláírás lesz majd használható, ami regisztrált felhasználóknak lesz elérhető a DÁP mobilalkalmazásban.

Korábban olyan hírek is felmerültek, hogy az Ügyfélkapu+ az év végével megszűnik, ez azonban nem volt igaz: a DÁP-törvény szerint a kormánynak két elektronikus azonosítási szolgáltatást kell biztosítania: a DÁP-ot és az Ügyfélkapu+-t, amelyek között mindenki szabadon választhat.

Azonban azok számára, akik aktiválják a DÁP-profiljukat, csak egy 2025. december 31-ig tartó átmeneti időszakban használható tovább az Ügyfélkapu+ egy idő után már nem használhatja majd. Aki azonban nem regisztrál a DÁP-ra, az 2026-tól kezdve is elérheti majd Ügyfélkapu+-szal az állami elektronikus ügyintézési felületeket.

DÁP

A DÁP-alkalmazás esetében egy QR-kóddal történik az azonosítás, tehát felhasználónévre és jelszóra sincs szükségünk. Az alkalmazást már több mint egymillióan töltötték le.

A regisztrációhoz egy kamerás okostelefonra van szükség, amire le van töltve az alkalmazás, az aktiválást pedig a kormányablakban vagy e-személyi segítségével (amennyiben 2021. június 23. után kiállított eSzemélyi igazolványunk van, amit korábban aktiváltunk és tudjuk a PIN-kódját) otthon tudjuk elvégezni. A fejlesztő cég tervei szerint hamarosan lehetőség lesz szelfis azonosításra is.

Az alkalmazás bizonyos telefonokon nem működik. A DÁP applikáció jelenleg ugyanis az alábbi operációs rendszereket támogatja:

Android: 10-es vagy újabb verziójú;

iOS: 16-os vagy újabb verziójú.

Emellett Huawei készülékeken sem használható, kivéve azokat, amelyeken Android operációs rendszer fut, valamint amelyeken hivatalosan elérhetők a Google szolgáltatásai, köztük a Google Play.

Az IdomSoft ezt azzal magyarázta, hogy a DÁP érzékeny személyes adatokat kezel, ezért fontos, hogy az alkalmazás biztonságos környezetben fusson. Az újabb operációs rendszerek fejlettebb biztonsági funkciókkal rendelkeznek, ezek támogatják azokat a technológiákat, amelyekre a DÁP alkalmazásnak szüksége van a zökkenőmentes működéshez.

Amennyiben a telefon nem felel meg a fenti követelményeknek, akkor azt javasolják, hogy frissítsük a telefonunk operációs rendszerét a legújabb verzióra. Ha a frissítés nem lehetséges, érdemes lehet egy újabb telefont vásárolni.

A DÁP alkalmazás használatához a megfelelő okostelefon mellett a következő feltételeknek kell teljesülnie:

14 évnél idősebb életkor;

érvényes személyazonosító okmány, mint személyi igazolvány vagy útlevél, illetve jogosítvány;

magyar telefonszám.

A regisztrációhoz itt talál részletes videós segítséget. A fejlesztő cég megkeresésünkre arról írt a panaszok kezelése kapcsán, hogy „ahogy eddig is, az állampolgári megkereséseket a 1818 ügyfélszolgálatának dedikált csapata fogadja. A visszajelzések gyors kezelését segíti, hogy a magyar nyelvű menüben az 1-es gomb alatt kifejezetten a Digitális Ügyintézéssel és a Digitális Állampolgárság Programmal kapcsolatos hívásokat fogadják”.

Mi történik, ha valaki elmulasztja a határidőt?

Az Idomsoft az Economx kérdésére korábban azt közölte, hogy bármeddig lehet regisztrálni az Ügyfélkapu+-ra és a Digitális Állampolgár alkalmazásba, ezt nem érinti az Ügyfélkapu január 16-án történő kivezetése. Azért érdemes addig elvégezni vagy az Ügyfélkapu+, vagy a Digitális Állampolgár regisztrációt, mert ezek hiányában az állampolgár nem fog tudni belépni az elektronikus ügyintézési felületeire.