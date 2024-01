ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Aki tavaly januárban vett fel egy átlagos lakáshitelt, és most újra cseréli a kölcsönét, az akkori 120-125 ezres törlesztőrészletét 80-90 ezer forintra mérsékelheti. Összességében 8-10 millió forinttal csökkenhet a teljes visszafizetendő összeg – számolta ki a Bank360.hu.

Nagyot estek az egy évvel ezelőtti szintekhez képest a lakáshitelkamatok.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2023 januárjában egy átlagos lakáshitel THM-je 11,67 százalékos volt, a jelenlegi piaci ajánlatok között pedig szép számmal találni 7 százalék körülieket is. Ebben szerepe van annak is, hogy január 1-től a lakáshiteleknél a bankok által vállalt THM-plafon 7,3 százalékra csökkent.

Ez az árzuhanás már jó lehetőséget kínál arra, hogy aki korábban még magas kamattal vett fel a kölcsönt, az most elgondolkozzon a lakáshitel kiváltásán, az ezzel elérhető megtakarítás ugyanis milliókban mérhető.

A Bank360.hu kalkulátorának számításai szerint:

2023 januárjában egy átlagos lakáshitel összege a jegybanki adatok alapján 11,6 millió forint volt. Egy ilyen kölcsön törlesztőrészlete akkor 20 éves futamidő mellett mintegy 125 ezer forintra jött ki, 25 éves futamidőnél pedig hozzávetőlegesen 119 ezer forint volt. A teljes visszafizetendő összeg 20 évre meghaladta a 30 millió forintot, 25 éves futamidőnél pedig megközelítette a 36 milliót.

8-10 milliós spórolás, nem kevés.

Az azóta eltelt egy évben törlesztettek is az adósok, így valamelyest csökkenhetett a tőketartozás, de ennek a mértéke elenyésző, a 25 éves hitel esetében a 100 ezer forintot sem érte el, hiszen a törlesztőrészletek döntő része a kamatokat fedezte. Hiába fizetett be egy 20 éves hitel esetében 1,5 millió forintot az ügyfél, a tartozása még 200 ezer forinttal sem csökkent.

Most azonban, ha lecserélné a tavalyi hitelét egy 19 éves futamidejűre, ami ugyanakkor jár le, mint az eredeti, a maradék tőketartozással számolva 89-90 ezer forint körüli törlesztőrészleteket talál a banki ajánlatok között, a teljes visszafizetendő összeg pedig már csupán 20-20,5 millió forint. Ha az elmúlt egy évben törlesztésre kifizetett 1,5 millió forintot ehhez hozzáadja, 22 millió forint jön ki, ez 8 millióval kevesebb, mint az eredeti hitelnél lett volna.

Aki 25 éves futamidőt választott egy éve, még többet spórolhat azzal, ha 24 éves futamidejű hitelre kiváltja most a tartozását. A 119-120 ezer forint körüli törlesztőrészlet 80-82 ezer forintra csökkenne, a teljes visszafizetendő összeg pedig az elmúlt egy évben befizetett törlesztőkkel együtt 25 millió forint alatt maradna, vagyis az eredeti 35,8 millió forinthoz képest 11 millió forint körüli összeget takaríthatna meg.

A fránya költségek is ott vannak, ami előny az hátrány is lehet.

A hitelkiváltásnál persze nem csak ezeket a paramétereket kell figyelembe venni, hanem a költséget is. A bankok az előtörlesztésre díjat számolhatnak fel, ami elérheti akár a hitelösszeg 2 százalékát is. Ennek tisztázása mellett érdemes azt is megnézni, hogy a bank a hitelnyújtáskor adott-e olyan kedvezményt, amit visszakövetelhet, ha valaki ilyen rövid idő után teljesen visszafizeti a kölcsönt. Ezek az előnyök a hitelfelvételkor jól jöttek, de a most növelhetik a kiváltás árát.

A meglévő kölcsön lezárásán túl az új folyósításának is lehetnek plusz költségei, ezek a hitelösszeg 1-2 százalékára rúghatnak. Egy 11,5 millió forintos hitel kiváltása épp ezért akár félmillió forintba is kerülhet az adós számára, bár, ha kedvezőbb feltételű hitelben van, akkor lehet, hogy 200-300 ezer forinttal megússza a költségeket.

Ez a költség azonban akár már egy év alatt megtérülhet az alacsonyabb törlesztőrészleteknek köszönhetően

– hívja fel a figyelmet Herman Bernadett, a Bank360.hu vezető szakértője. A példában szereplő átlagos lakáshitelnél például 420-480 ezer forintnyi megtakarítás jön össze 12 hónap alatt.

Nem biztos, hogy érdemes sokáig várni a kiváltással.

Az alapkamat a január 30-i jegybanki döntés után is tovább fog csökkenni az elkövetkező hónapokban, és a hitelkamatok is lejjebb mehetnek még, így azon is érdemes elgondolkodni, megéri-e várni még a hitelkiváltással. A szakértők a félév végére 7, az év végére 5,5-6 százalékos alapkamattal számolnak. Ha egy év múlva az elérhető lakáshitelek THM-je 6 százalékosra csökkenne - ami nem vehető biztosra -, és akkor cserélné le a jelzálogkölcsönét egy olyan ügyfél, aki tavaly januárban vett fel átlagos összeget, akkor már csak elenyésző lenne a megtakarítás a mostani kiváltáshoz képest.

Ha a 20 éves futamidejű eredeti hitelt egy év múlva váltaná ki valaki egy 18 éves futamidejű 6 százalékos THM-mel, akkor 85,3 ezer forintos törlesztővel számolhatna, és a teljes visszafizetendő összege 21,4 millió forintra csökkenne az eredeti 30 millióról. Most 4-5 ezer forinttal magasabb törlesztővel és nagyjából 22 millió forintos teljes visszafizetéssel kell kalkulálni.

A 25 éves hitelnél 76,4 ezer forint lenne a törlesztő a mostani 80 ezerrel szemben, a visszafizetendő összeg pedig 24,9 millió körül alakulna, ami hasonló ahhoz, ami egy mostani kiváltással elérhető.