Aranykorát éli az áruhitelezés, a második negyedévben meghaladta a 10, az első fél évben pedig a 20 milliárd forintot a magyar családok által felvett áruhitelek összege. Mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük meg, melyek azok a legfőbb szempontok, amelyek a történelmi csúcsokon járó kölcsöntípus népszerűsége mögött állnak.

Könnyű hozzáférhetőség : Az áruhitelek gyorsan és egyszerűen elérhetők, gyakran a vásárlás helyszínén, így azonnali megoldást kínálnak azoknak, akik nem rendelkeznek elegendő készpénzzel.

Kényelmi faktor : Az emberek gyakran választják az áruhitelt, mert lehetővé teszi a nagyobb értékű termékek azonnali megvásárlását, amit később részletekben tudnak visszafizetni.

Alacsony kezdeti költségek : Az áruhitelek sokszor alacsony vagy nulla kezdeti költséggel járnak, ami vonzóvá teszi őket.

Fogyasztói kultúra: A fogyasztói kultúra és a reklámok nyomása is arra ösztönzi az embereket, hogy azonnal megszerezzék a kívánt termékeket, még akkor is, ha ez eladósodással jár. Az egyre komolyabb összegű áruhitelek felvétele pedig a növekvő fogyasztási igényekre, az árak emelkedésére és az elérhető hitelkeretek bővülésére vezethető vissza.

Nagyobb, szebb, okosabb tévét

Kétségtelenül a sport éve 2024, a mögöttünk álló németországi labdarúgó Európa-bajnokság, illetve a párizsi olimpia közül az előbbi által generált többletfogyasztás pedig az első fél éves statisztikában is megjelent. Praktikusan sokan ezekre az alkalmakra időzítik a nagyobb, szebb, okosabb tévé beszerzését.

Füle Norbert, a Gorenje Magyarország Kft. ügyvezetője is úgy látja, hogy a nagy sportesemények továbbra is katalizátorként hatnak a televízióvásárlásra.

Éves bázison rendszerint 20-30 százalékos növekménnyel lehet kalkulálni, ugyanakkor ilyenkor átmenetileg 100 százalékos is lehet a kereslet élénkülése.

Árnyalja a képet, hogy telítődnek a háztartások, átlagosan már 2,7 tévékészülék van otthon. A kijelzők egyre nagyobbak, de ott is van egy limit, hiszen 65 colosnál nagyobb tévét azért nehezen helyezünk el a lakásunkban. A technológiai fejlődés lassított: minden tévé okos, egyre nagyobb a felbontás, jobb a képminőség.

Az eMAG-nál is arról számoltak be, hogy jelentősen nőtt az áruhitel-felhasználás a tavaly nyárihoz képest. S hogy mit vásárolnak ebben a szezonban a magyarok online? Megerősítve a korábbiakat, az e-kereskedelmi nagyágyúnál is úgy összegeztek, hogy a foci Eb és az olimpia apropóján

sokan rendeltek nagy képátlójú 4K-s, illetve egyszerűbb, konyhába, más helyiségbe szánt kisebb készüléket is.

Idén nyáron a Bluetooth hangszórók és fülhallgatók eladásai jelentősen nőttek az eMAG-nál,

emellett nem csak a klímák fogynak jól, az emberek kézikonzolokat és instant fényképezőt is vesznek.

Repkednek a milliárdok

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője kiemelte, hogy bár a magyar válogatott nem jutott tovább a csoportjából a labdarúgó Eb-n, az áruhitelező pénzintézeteknek minden idők legjobb nyári hónapját hozta a németországi esemény:

a júniusban folyósított 3,82 milliárd forintnyi áruhitel minden idők hetedik legmagasabb összegét jelenti, ennél komolyabb összeget csak a karácsonyi bevásárlás időszakában, november-decemberben vettek fel a polgárok az elmúlt években.

A szakember rávilágított, hogy az érintett piaci szereplők éves bázison 16 százalékkal több áruhitelt nyújtottak ügyfeleiknek, mint egy évvel korábban. Arra sem volt még példa, hogy a második negyedévben a 10, az év első hat hónapjában pedig a 20 milliárd forintot meghaladja a családok által felvett áruhitelek összege. A növekedés mind negyed-, mind féléves összevetésben 18 százalékos volt.



Az infláció szerepe is megkerülhetetlen

Gergely Péter szerint ugyanakkor az áruhitelezést nem csak a kereslet, hanem az infláció is emeli. Az átlagos áruhitel-szerződés összege idén júniusban 267 ezer forint volt, ennél magasabb összeget a hazai áruhitelezés történetében egyetlen egyszer folyósítottak a bankok ügyfeleiknek. Tehát akik úgy döntenek, hogy a szükséges háztartási eszközt, műszaki cikket áruhitelből szerzik be, szemmel láthatóan egyre komolyabb összegű árcédulákkal találkoznak.

Viszonyításképp a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője emlékeztetett, hogy

három évvel ezelőtt, 2021 júniusában az átlagos áruhitel-összeg 211 ezer forint volt,

öt esztendeje, 2019 júniusában pedig mindössze 159 ezer forintról szólt egy átlagos ilyen típusú szerződés.

De a kölcsöntípus iránti kereslet növekedését az ügyfélszám is visszajelzi. Idén júniusban több mint 14 300 áruhitel-szerződés köttetett, ami 4,3 százalékos növekedést tükröz éves bázison. Az év első hat hónapjában ennél is jelentősebb növekedést produkált a piac: abszolút csúcsot jelentő, csaknem 79 ezer szerződést kötöttek a bankok és az ügyfelek, ami 10,6 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A szakértő szerint

a következő hónapokban tovább erősödhet az áruhitelezés. A nyár végén amúgy is általában emelkedő keresletet generál az, hogy sokan ilyenkor vásárolják meg az őszi iskolakezdéshez szükséges műszaki cikkeket vagy bútorokat a diákok számára.

Idén ráadásul a már említett ötkarikás játékok (és a sikeres magyar szereplés) extra keresletet hozhatott a július-augusztusi értékesítésben.

Olcsóbbá váltak az áruhitelek

A következő hónapokban pedig Gergely Péter szerint az áruhitelezésben az is számottevő többletkeresletet generálhat, hogy ez a termék volt az, ahol a legnagyobb mértékben csökkent a kihelyezett kölcsönök kamata.