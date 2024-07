Hogy látják a lakáshitelpiac helyzetét? A folyósított összeget tekintve úgy fest, túl vagyunk a válságon, ám a szerződésszámok még messze vannak a korábbi évektől.

Idén berobbant a lakáshitelpiac, hiszen amíg a tavalyi évben 685 milliárd forintot tett ki, addig a mostani várakozásaink szerint idén ez az összeg már 1200 milliárd körül lesz.

Mi okozta ezt a megugrást?

Hitelkereseti oldalról nézve, tavaly év elején a gazdasági kilátások még alapvetően bizonytalanok voltak, bár a fogyasztói bizalmi index már felfelé mozdult a 2022. októberi mélypontjáról, de még mindig alacsony szinteken tartózkodott. Az infláció tavaly júniusban még mindig 20 százalék körül volt, csökkentek a reáljövedelmek, a hitelkamatok pedig még nem nagyon ereszkedtek lefele. Ezzel szemben 2024-ben már egy sokkal pozitívabb kép tárul elénk, a gazdaság már sokkal jobban prosperál. A fogyasztói bizalom kezd helyreállni, az infláció 4 százalék környékén van, a reáljövedelmek pedig ismét növekednek.

A lakáshitelek iránti kereslet növekedését erősítette az önkéntes thm-plafon is, ami idén januártól 7,3 százalék volt, és június végén szűnt meg a kamatok alacsonyabb szinten történő stabilizálódását követően. Tovább erősítette a keresletet a januárban megjelent csok plusz, ami kicsit olyan, mint a babaváró volt a 2019-es megjelenésekor a fedezetlen hitelezésre gyakorolt hatását tekintve.

Összességében azt látjuk, hogy a kiszámíthatóbb környezet megtámasztotta, berobbantotta a lakossági hitelkeresletet: az általános gazdasági, és azon belül a munkaerőpiaci kilátások nagy mértékben meghatározzák azt, hogy milyen a lakosságnak a hitelfelvételi szándéka – ez most sokkal jobb, mint ami egy évvel ezelőtt volt, és ezt még a hitelköltségeknek csökkenése is alátámasztotta.

A csok plusz mennyire jelent támaszt a lakáshitelezésnek?

Az új lakáshitel-folyósítások közel 20 százaléka csok plusz támogatott konstrukció a piacon. Nálunk még ennél is magasabb az arány, tehát úgy tűnik, hogy a támogatott hitelek esetében az ügyfelek előszeretettel fordulnak hozzánk, amelyben részben benne van az is, hogy mi nem a törvény által előírt maximum 3 százalékos éves kamatot kínáljuk az ügyfeleknek, hanem egy ehhez képest kedvezőbb 2,89 százalékot.

Tavaly sokan elhalasztották a hitelfelvételt. Ez az 1200 milliárd forint, amit prognosztizálnak az idei évre, az jövőre is tartható lesz, vagy ez csak a tavalyi gyengébb év miatti kiugrás?

Tavalyi évben a magas hitelkamatok miatt az ügyfelek jelentős része elhalasztotta a hitelfelvételt, de ma már 6-7 százalék környékén lehet lakáshiteleket igénybe venni.

Várhatóan ezek a kamatszintek a közeljövőben már nem fognak tovább csökkenni, ugyanakkor az ingatlanpiacon egyfajta áremelkedést tapasztalunk, ezért ez az elhalasztott hitelkereslet most „rázúdult” a piacra.

Prognózisunk szerint az év második felében tapasztalható lesz kisebb lassulás, de a gazdaság pozitív jövőképe tompíthatja ezt a csökkenő tendenciát.

Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Az árazást nézve a lakáshitelpiacon az MBH Bank a legjobb három ajánlatot adó bank között van. Ez minek köszönhető? Mennyire fontos ez, milyen piaci részt szeretnének elérni?

Stratégiai célunk, hogy olyan otthonteremtési ökoszisztémát építsünk, amelynek segítségével ügyfeleink otthonteremtési igényeit a teljes életút során ki tudjuk elégíteni. Ennek építőköveit széles termékpalettánk adja, amely március végén a Fundamenta többségi tulajdonrészének megvásárlásával vált teljessé. Célunk, hogy a lakossági piacon a piaci részesedésünket tovább növeljük, de természetesen ezt nem pusztán az árazással szeretnénk elérni. Árazási döntéseinkben fontos szerepet játszik, hogy holisztikus szemlélettel hosszútávú ügyfélkapcsolatokat építsünk. Kedvező kamatozású konstrukcióinkat elsősorban azon ügyfelek számára kínáljuk, akik a számlájukat az MBH Banknál vezetik, és ezen túlmenően a munkabérüket, jövedelmüket is ide utalják.

Maradjunk még egy picit a kamatoknál: a referenciakamatok beragadása miatt lesz-e komolyabb tere a kamatcsökkentésnek a lakáshiteleknél?

Ha megnézzük a bankközi kamatlábak alakulását, akkor ez önmagában nem vetítené előre, hogy a lakáshitelkamatok tovább csökkennének, hiszen – különösen a hosszabb távú kamatok esetében – mérsékelten ugyan, de elkezdtek növekedni. Ebből még nem következtetek arra, hogy most a lakáshitelek kamatai felfele indulnak, mert van egy verseny, ami önmagában kikényszeríti, hogy ezek a kamatok bizonyos sávokban mozogjanak. Véleményem szerint a thm-plafon eltörlése sem fog hirtelen kamatemelkedést indukálni, mivel ez egy horgonytermék, a piaci szereplők ennek figyelembevételével áraznak. Az év végére szinten tartást, enyhe növekedést várunk.

Hogy látja az MBH Bank: 2024-ben sikerül megdönteni a személyi hitelezésben a 2019-es legjobb év adatait?

2019-ben a személyi kölcsönök piaca 558 milliárd forint volt, ez 2024-ben a prognózisunk alapján 700 milliárd felett lesz. Ha csak a múltbéli kihelyezések szempontjából közelítjük meg ezt a kérdést, akkor úgy tűnik, hogy ezt a 2019-es rekordot sikerül megdönteni.

A személyi hiteleknél mennyire jellemző a korábbi éveknél magasabb összegű hitelfelvétel? Ebben mennyire ludas a korábbi évek magasabb inflációja?

Egy évvel ezelőtt az átlagos személyi kölcsön hitelösszege valahol 2,2-2,4 millió forint között volt. Ez mostanra 2,4-2,6 millió környékére emelkedett, tehát 8-10 százalékos átlagos növekedésről beszélhetünk. Ennek két oka van: egyrészről értelemszerűen van egy inflációs hatás, ugyanakkor ami még ennél sokkal meghatározóbb, hogy egyre többen vesznek fel személyi kölcsönt lakásfelújítási célból,

jelenleg 55-60 százaléka a személyi kölcsön hitelfelvételeinknek lakáskorszerűsítéshez, lakásfelújításhoz köthető.

Ez értelemszerűen maga után vonja azt is, hogy az átlagösszegek emelkednek, hiszen a lakáskorszerűsítésnek, lakásfelújításnak magasabb az átlag összege, mint például – a korábbi években meghatározó –tartós fogyasztási cikkekre történő felvétel. Ennek apropóján a most elindított otthonfelújítási program kapcsán be is vezettünk egy kimondottan a programban résztvevők számára fejlesztett Felújító Személyi Kölcsön konstrukciót.

Sikeres volt a bank halasztott törlesztésű személyi kölcsön akciója?

Bár a konstrukció a halasztott fizetésről szólt, szerencsére a siker nem halasztódott. Mi a személyi kölcsön kapcsán törekszünk arra is, hogy olyan termékmutációkat is kínáljunk, amelyek adott esetben a hazai piacon nem elérhetőek. Ebben a konstrukcióban az első hónapban nem kell fizetni, és csak utána kezdődik el a törlesztés. Nagyon jól sikerült a kampányunk, olyannyira, hogy ezt a terméket a palettán is tervezzük tartani, mert az ügyfelek visszajelzései pozitívak voltak, különböző élethelyzetekben sikerült az ügyfeleknek segítséget nyújtanunk.

A magasabb hitelösszeg korábban a személyi kölcsönöknél attraktív kamatokat – már-már a lakáshitelekkel versenyző kondíciókat – hozott a jobb bonitású, hitélképesebb ügyfeleknek. Most viszont a személyi kölcsönök kamatai beragadtak. Ebben lesz-e változás? Nem aggódnak, hogy a lakáshitelek thm-plafonjához hasonló megoldásra „kérik” önöket?

A személyi kölcsön kamatai jelenleg 10-12 százalék között vannak, az elmúlt egy évben 100 bázispontos csökkenés volt érzékelhető a kamatszintekben, ami nem olyan mértékű, mint a lakáshiteleknél. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a személyi kölcsön egy fedezetlen hitel, így értelemszerűen a lakáshitelnél magasabb kockázati költséggel bíró termék. A személyi kölcsön kamatcsökkenésének mértéke tükrözi, hogy itt egy kockázatosabb konstrukcióról van szó.

Az áruhiteleknél mi a helyzet? A Budapest Bank erős szereplője volt ennek a piacnak. Hogy állnak most a piaci részarány tekintetében, amikor az áruhitelek sokadik reneszánszukat élik?

Az MBH Bank három bank fúziójából jött létre, amelynek egyike a Budapest Bank, ami az áruhitelezési piac vezető szereplője volt, így a Budapest Bank 26 éves tapasztalatát hoztuk az MBH Bankba. Kínálunk klasszikus áruhitelt, lehetőség van hitelkártyára is kérni ezt a terméket, vagy pedig az MBH Banknál már meglévő hitelkártyára is lehet részletfizetést kérni. Az áruhitel jelentős része ugyanis most már inkább hitelkártyára történik.

Magyarországon minden ötödik hitelkártya MBH Bank hitelkártya, és ha az új hitelkártya-kihelyezéseket nézzük, akkor ott még nagyobb a részesedésünk.

A hitelkártya-piac ugyan enyhén csökken, de mi továbbra is fontos szereplőként vagyunk jelen, olyan portfólióval és olyan üzleti kompetenciával bírunk, ami Magyarországon nem gyakori. A korábban megszerzett pozíciónknak megfelelően történik most is az üzleti aktivitásunk ebben a szegmensben.

A lezárult foci-Eb-hez kapcsolt áruhiteles promóciójuk mennyire vált be?

Az áruhitelezésen belül a tartós fogyasztási cikkek finanszírozása kis mértékben csökkent az elmúlt időszakban. Itt alapvetően háztartási gépekről, multimédiás termékekről van szó. Amikor a foci-Eb-vel kapcsolatosan megfogalmaztuk az üzleti elvárásainkat, akkor ehhez a visszafogott tartós fogyasztási cikkek piacához mértük magunkat. Áruhitelezésben hazánk két jelentős elektronikai termékeket árusító kiskereskedelmi szereplője is a partnerünk, a náluk futó akcióink sikeresek, akár a nulla százalékos thm-mel, akár pedig a kedvező, 10 százalékos kamattal futó akciókról beszélünk.

Ezeknél a 0 százalékos thm-akcióknál a bank vagy a kereskedő ad nagyobb kedvezményt?

Az áruhiteleknél ez a nulla százalékos thm már szinte egy „műfaj”: közel 20 éve jelen van a hazai piacon, az ügyfelek már el is várják, hogy ott legyen a termékpalettán. Itt is a holisztikus szemlélet dominál és célunk, hogy az így megnyert hitelfelvevők a bank hosszútávú ügyfelei legyenek, elsődleges számlavezető ügyféllé váljanak. Ebben is jól látszik, hogy ökoszisztémában gondolkodunk és teljes termékpalettával próbáljuk az ügyfél teljes életútját lefedni különböző termékeinkkel és szolgáltatásainkkal