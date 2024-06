A magyarok több mint háromnegyede csak akkor vásárol új háztartási gépet, ha elromlik a meglévő és drága lenne a szerelés vagy az alkatrészcsere – derült ki a Gorenje legfrissebb, reprezentatív kutatásából. Érdekes, hogy a férfiak hajlamosabbak leárazáson venni új készüléket, de csekély a nemek szerinti eltérés. A kutatásból kiderült, hogy a 60 évnél idősebbek kevésbé tartják fontosnak a készülék korát és inkább akkor cserélik le, ha elromlik és drága lenne a szerelés vagy az alkatrészcsere.

Az ár a prioritás

Füle Norbert, a Gorenje Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy új háztartási gépek vásárlásakor továbbra is az ár a legfontosabb szempont. A válaszadók 79 százaléka dönt így, de fontos szempontok még a készülék energiafogyasztása és a készülék márkája is.

„A felmérésből azt látjuk, hogy a magyarok számára kevésbé fontos szempont, hogy okos készüléket vásároljanak és a design sem elsődleges. A készülékek ára a nőknek fontosabb, akárcsak a készülék mérete és a készülék energiafogyasztása. A férfiakat jobban érdeklik a garanciafeltételek, a szervizelési lehetőségek és a készülék márkája. A válaszokból az is kiderül, hogy a készülék funkciója és a megbízhatóság is fontos szempontok vásárláskor, de a megkérdezettek említették a teszteredményeket és a vásárlói véleményeket is, amiből következtetni lehet, hogy a vásárlás egy komplex döntési helyzet” – tette hozzá Füle Norbert a Gorenje közleménye szerint.

Az air fryer gyorsan befutott

Mikrohullámú sütő szinte minden háztartásban akad és minden második magyarnak turmixgépe is van otthon, valamint a különálló fagyasztó és a mosogatógép is népszerű termékek. Érdekes, hogy habár a 18-39 évesek köreiben népszerű air fryer új típusú készülék a piacon, mégis több embernek van, mint kenyérsütőgépe. Kávédarálója a 40 év fölöttieknek van, a fiataloknál alacsonyabb a penetráció. Szárítógépe viszont a 18-39 év közötti korosztálynak van legnagyobb arányban.

A használtgép-piac még várat magára

A megkérdezettek legnagyobb része még sosem vásárolt használt háztartási gépet és nem is fog, mert inkább új készüléket vesz. A 60 éves vagy annál idősebb válaszadók a legkevésbé nyitottak a használtgép-vásárlásra, a fiatalabbak viszont szívesen vesznek használt gépet. Mindössze minden negyedik ember vásárolt már valaha használt készüléket, közülük viszont a válaszadók 7 százaléka nem elégedett.

Meglepő, hogy elromlott készülék esetén tízből csak három magyar hívja a szakszervizt, ha garanciális időn belül van, ezt követően inkább szerelőt keresnek maguktól vagy ismerős szereli meg a készüléküket.

A szerelőknél hiány van az utánpótlásban

Az állami háztartásigép-szerelői képzés 20 éve megszűnt, ami azért jelent nehézséget, mert a szerelők idősödnek és a háztartási gépek egyre bonyolultabbak. Hozzátette, az iparág ugyan nemrég újrakezdte a képzést a középiskolákban, de ennek eredményei csak később lesznek láthatók. Az alvállalkozók nem kapnak márkaspecifikus képzést, ezért a nagyobb gyártók saját szervízhálózatot építenek ki.