Cikkünket folyamatosan frissítjük.

A szeptemberi becsöngetéssel kezdődött a nyári szünet utáni első Kormányinfó.

Gulyás Gergely arról számolt be, hogy teljeskörű tájékoztatást és képet kaptak a minapi kormányülésen az oktatás helyzetéről.

Eszerint a kormány a vállalásoknak megfelelően folytatja a pedagógusbér-emelési programot.

2025-re a diplomás átlagbér Magyarországon bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz, a pedagógus átlagbérek 820 ezer forintra emelkednek,

– ez további 21 százalékos emelkedést jelent.

A jövő szempontjából ugyanis nincs fontosabb, mint a közoktatás – vallja a kormány, a pedagógusokat pedig anyagilag is meg kell becsülni. Mi több, azt is bejelentették, hogy a ciklus végére a bruttó egymillió forintos fizetést is meghaladhatja a pedagógus átlagbér.

Előbb érkezik a családi pótlék

Pénteken már utal is az államkincstár - jelentette be a kormányszóvivő. Vitályos Eszter elmondása szerint a Magyar Posta is pénteken kezdi a kézbesítést. Ezután hosszan sorolta a kormány támogatásairól szóló eddigi döntéseket.

Ukrán szállítás

Szó volt természetesen a háborúról is a kormányülésen, ezen belül is az energiabiztonság kérdésével. Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy a brüsszeli támogatás ugyan nincs, de

mégis sikerült előrelépni.

emlékeztetett rá, hogy a Mol több tárgyalást folytatott az energiabiztonság biztosítása érdekében, ezeket a megállapodásokat jó eséllyel meg is tudják kötni. Habár ez költségesebb és kockázatosabb is, mint az ukrán szállítás, de jogilag megoldható. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak.

Ha Brüsszelnek migránsok kellenek, tudunk segíteni



Az Európai Bíróság ítéletével foglalkozott a kormány - már ami a migrációt és a büntetést illeti. Brüsszel ugyanis továbbra is rá akarja kényszeríteni Magyarországot a migránsok beengedésére.

Ha Brüsszel továbbra is erősködik, akkor Guylás Gergely szerint vállalják, hogy a migránsokat ellenőrzött beléptetés után rögtön Brüsszelbe szállítják. „Ha Brüsszel migránsokat akar, akkor megkapják őket. Egyirányú jegyet biztosítunk nekik” – nyomatékosította a miniszter, hozzátéve, hogy tovább nem szeretnénk fizetni a bírságot, szeptemberig dűlőre kell jutni.

Már 70 ezren letöltötték a kormányzati alkalmazást

Az eddigi bonyolult és életidegen, nehezen kitölthető állami rendszerek után lehetőség lesz arra, hogy az ügyeit mindenki interneten, akár a saját telefonján, könnyen elintézze. Az alkalmazást már több mint 70 ezren töltötték le, szeptembertől indul, jövő nyárra pedig kiteljesedik.