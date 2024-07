Úgy tűnik, hogy a Ford a gyakorlatban is alkalmazná az autói szenzorait az ilyesfajta adatszerzésre, az információkat pedig egyből továbbítaná a rendőrségnek - számolt be a Totalcar.

A portál ismertetése szerint szabadalmaztattak egy olyan technológiát, amivel a Fordok a kamerák, radarok és lidarok segítségével monitoroznák a körülöttük haladó forgalom résztvevőit.

Ez az adathalmaz lehetőséget ad arra, hogy a Fordok felismerjék, ha valaki a környezetükben a megengedettnél gyorsabban halad. A fedélzeti kamera fel is veheti a gyorshajtót, sőt, a rendszer arra is képes, hogy továbbítsa az adatokat a rendőrségnek.

Az Egyesült Államokban benyújtott szabadalom megnevezése alapján is egyértelműen ez a rendszer célja: Systems and Methods for Detecting Speeding Violations, vagyis rendszerek és módszerek a gyorshajtási jogsértések felderítésére.

Az autós portál felveti, hogy az ilyesminek lehet gyakorlati haszna is, ám mégsem tűnik megnyugtató iránynak, példának okáért mi történik, ha egy ennyire kényes adatokat gyűjtő rendszerhez valaki illetéktelenül hozzáférést szerez.