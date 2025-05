Vajon mi jön a fal után? Ezzel a felütéssel indít 2025. május 21-én az Automotive Summit konferencia a MOL Campuson. Az autóipar jövőjét latolgató eseményen a szakértők igyekeznek feltérképezni hazánk szerepét a globális átalakulásban – több aspektusból is körbejárva –, de kulcstémák között szerepel a mesterséges intelligencia alkalmazása a gépjármű-értékesítésben, az új autógyárak hazai gazdasági hatása, valamint a CO 2 -kibocsátás jövője is. Erről itt írtunk részletesen