A Gazdasági Versenyhivatal 2023 decemberében indított versenyfelügyeleti eljárást az egyik legnagyobb hazai online ételrendelési portál, a Foodora tulajdonosával és üzemeltetőjével, a Delivery Hero Hungary Kft.-vel szemben.

A vállalkozás a 2023. szeptember 4. és 2023. október 31. közötti akciójában 2000 forint kedvezményre és ingyenes szállításra jogosító kupont hirdetett. A GVH azonban észlelte, hogy

vélhetően nem nyújtott megfelelő tájékoztatást arról, hogy a kuponra csak akkor jogosultak a fogyasztók, ha a rendelésük végösszege meghaladja a 6000 forintot.

A GVH megvizsgálta továbbá azt is, hogy a cég az általa alkalmazott rendszerhasználati díj felszámításáról megfelelően tájékoztatta-e a fogyasztókat.

A GVH gyanúja beigazolódott. Az eljárás során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy a Foodora a 2023 őszén hirdetett kuponakciójában elhallgatta, hogy a 2000 forintos kedvezmény és az ingyenes szállítás csak 6000 forint feletti rendelések esetében váltható be. Ezzel a cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg. A GVH feltárta azt is, hogy a vállalkozás 2024. június 14-20. között nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat a rendszerhasználati díj felszámításáról. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa – figyelembe véve a vizsgált reklámkampány költségét – összesen

35,2 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

Az eljárás során a vállalkozás utólag módosította a vizsgált reklámkampány költségére vonatkozó adatait, ami az eljárás elhúzódásával járt, ezért a GVH Versenytanácsa további 20 millió forint eljárási bírságot is kiszabott a cégre, amit az elismert és az eljárási bírságot be is fizette a központi költségvetésbe. Mindez arra hívja fel az eljárás alá vont vállalkozások figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek pontosan és határidőben kell eleget tenniük.

A Gazdasági Versenyhivatal kiemelten figyeli az ételkiszállítással foglalkozó cégek kereskedelmi tevékenységét, illetve korábban ágazati vizsgálatot is végzett a területen és ez alapján ajánlásokat is megfogalmazott a fogyasztók és vállalkozások számára. A GVH a konkrét ügy kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogyha egy vállalkozás árkedvezményt ígér és annak érvényesítése valamilyen feltételhez van kötve, akkor azt a kedvezmény hirdetésével egyidejűleg, egyértelműen kommunikálnia kell a fogyasztók felé.