A megvalósítandó nagy tervek összhangban vannak az Európai zöld megállapodással, valamint a 2050-re kitűzött klímasemlegességi céllal is. Ennek ellenére az Európai Bizottság megállapította, hogy a kínai állam tisztességtelenül támogatja a helyi elektromos autógyártást, amellyel hosszútávon tönkreteheti az EU autóiparát. A félelem semmiképpen nem alaptalan, hiszen ugyan ebben a cipőben járt korábban a hightech (okostelefonok) és a napelemek piaca is – írja a Totalcar.

Ebben a kényszerhelyzetben az EU kénytelen reagálni a kínai villanyautó-invázióra. A döntés nem egyszerű és csak tovább fokozza a helyzetet, hogy a két kontinens közötti gazdasági függés egyre fojtogatóbb.

A kevésbé rossz ötlet végül a kiegyenlítő vámok bevezetése lett július 4-től. A kiszabott értékek eltérőek lehetnek, ugyanis az EU megvizsgálja melyik gyártó mennyi indirekt támogatásban részesült a kínai államtól az eddigi évek során.

Ez az eljárás még várhatóan 4 hónapig nem zárul le, de addig is az Európai Bizottság kiszabott egy 37,6 százalékos ideiglenes vámot a Kínában gyártott elektromos járművekre.

He Yadong, a minisztérium szóvivője hozzátette, a konzultáció még mindig folyik Kína és az Európai Unió között és reméli, hogy születik valamilyen megegyezés a két fél között – írja a Reuters.

Az EU tagországokat egyelőre megosztja a döntés, hogy támogassák-e a Kínát sújtó további vámok kivetését. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Peking megtorlással fenyeget, 25 százalékos vámot vetnének ki az Európából importált gépjárművekre.

A kérdést a 27 tagú blokk a következő hetekben egy tanácsadói szavazás keretében fogja megvitatni.

Az, hogy melyik gyártó milyen mértékű büntetést kap attól is függ, mennyiben segítette a Bizottság nyomozását. Fontos megemlíteni, hogy eddig is volt 10 százalék extra vám ezeken az autókon, így a most érkező díjak ehhez adódnak majd – írja a Euronews.

Így alakulnak a büntetések:

BYD: 10 + 17,4 százalék

Geely (Volvo és Polestar): 10 + 20 százalék

Tesla, BMW, Mini, NIO, HiPhi, Seres, Skywell: 10 + 21 százalék

SAIC (MG és Maxus): 10 + 37,6 százalék

Az utóbbi csoporthoz azok a gyártók tartoznak akik nem voltak hajlandóak együtt működni a vizsgálat során a bizottsággal.

Az Egyesült Államokban viszonylag egyszerűbben intézték a helyzetet, minden Kínában gyártott 100 százalékos és a Távol-keleti országban gyártott lítium-ion akkumulátorokra 25 százalékos büntetést szabtak ki.

Az EU a tervek szerint próbál versenybarát és igazságos maradni a saját székhelyű gyártóival, azonban nincsen egyszerű helyzetben, mivel a versenyképtelenséget pont, hogy azok a választópolgárok okozzák, akik nem akarnak olcsón dolgozni, nem kedvelnek semmilyen ipari tevékenységet és rettegnek az akkumulátor vagy bármely más gyártól a környezetükben.

Ezzel szemben Kínában a munkaerő olcsó, és a gyárak miatt sem ágál a nép, hiszen egyrészt nem foglalkozik vele, másrészt bőven van még szabadon beépíthető területük távol a lakónegyedektől.