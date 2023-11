Jelentősen változhat az EU energiapiaca

Az Európai Zöld Megállapodás keretében az energiaágazatra vonatkozó metánkibocsátási rendeletről állapodott meg az Európai Unió Tanácsa, valamint az Európai Parlament. A rendelet lényege, hogy metánkibocsátási határértékeket ír elő nemcsak a belső piaci szereplők számára, de az európai olaj- és gázimportra is. Nyomást gyakorolva ezzel a nemzetközi beszállítókra is azzal céllal, hogy működésük során ők maguk is szorítsák vissza az üvegházhatást okozó gáz szivárgását.