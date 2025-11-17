"Ahogy péntek este az Air Force One fedélzetén a 'Fake News Médiának' elmondtam, a képviselőház republikánusainak az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala mellett kell szavazniuk, mert nincs rejtegetnivalónk, és ideje továbblépni a radikális baloldali őrülteknek erről a demokrata átveréséről, amelynek célja elterelni a figyelmet a Republikánus Párt nagy sikeréről, beleértve a demokraták kormányzati leállítása elleni legutóbbi győzelmünket" - írta Trump a Truth Social platformon vasárnap.

A fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször elítélt Jeffrey Epstein üzletember 2019-ben 66 évesen halt meg egy New York-i börtönben, a hatóságok közlése szerint öngyilkos lett.

Donald Trump már a kampánya során ígéretet tett az akták nyilvánosságra hozatalára, és a saját táborában is egyre hangosabbak a teljes közzététele iránti követelések. Most azt írta, hogy az ügyészség már eddig is több tízezer oldalnyi ügyiratot nyilvánossá tett az ügyről, és fontos beosztású demokraták Epsteinhez fűződő viszonyát is vizsgálja.

"Az Epstein-csapda valójában a demokratákon átok, nem rajtunk"

- tette hozzá.

Úgy vélte továbbá, hogy "senki sem foglalkozott Epsteinnel, amíg élt, és ha a demokratáknak lenne bármi érdemi a birtokukban, már közzétették volna" a republikánusok legutóbbi választási sikere előtt.

"Fütyülök rá! Azzal foglalkozom, hogy a republikánusok visszatérjenek a lényegre, a gazdaságra" - írta bejegyzésében Donald Trump.