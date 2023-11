Milyen ütemben zajlik az építkezés?

Hogyan sikerül a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, energiahatékonysági szempontoknak megfelelni?

Mekkora költségei vannak az építkezésnek?

Sikerül-e magyar cégeket bevonni?

Milyen CATL-projekt megítélése Debrecenben?

Hogyan próbálnak ezen javítani?

Miért éri meg hazánknak az akkumulátoripar ilyen méretű felfutása?

Egy ilyen méretű ország elbír ekkora termelőkapacitást?

Hogy látják a globális és európai akkumulátoripar jövőjét?

A CATL 2022. augusztus 12-én jelentette be, hogy Kelet-Magyarországon, Debrecenben építi meg második európai akkumulátorgyárát. A beruházás lehetővé teszi, hogy a vállalat jobban kiszolgálja az európai piaci igényeket, fejlessze nemzetközi termelési hálózatát, valamint elősegítse az e-mobilitás terjedését és az energiaátmenet megvalósulását Európában – olvasható a cég magyar nyelvű honlapján.

A debreceni építkezés a tervek szerint halad, várhatóan két éven belül indul a termelés. A talajkiegyenlítési és cölöpözési munkák nemrég fejeződtek be, most a szerkezetépítés zajlik. A beruházás összértéke várhatóan eléri a 3 ezer milliárd forintot

– árulta el a CATL az Economx érdeklődésre.

A környezetvédelmi, vízgazdálkodási, energiahatékonysági szempontoknak való megfelelés kapcsán közölték,

a CATL összesen tizenhárom gyártóbázissal rendelkezik világszerte, ennek köszönhetően cégünk mára széleskörű tapasztalattal rendelkezik az akkumulátorgyárak tervezésében és üzemeltetésében egyaránt. Minden üzemünket a vonatkozó előírások betartásával üzemeltetjük, emellett folyamatosan a lehető leghatékonyabb és legbiztonságosabb működés kialakításán dolgozunk.

Az extrém szennyeződések megelőzése elsősorban a létesítmények, épületek megfelelő műszaki védelmének kialakításával és az szakszerű üzemeltetési előírások betartásával, valamint a berendezések folyamatos ellenőrzésével, illetve szükség szerinti helyreállításával biztosítható. A megelőzés mellett olyan monitoring rendszert építenek ki, amellyel ellenőrzés alatt tudják tartani a teljes gyártási tevékenységet – tudtuk meg.

A CATL a legfejlettebb, az ipar 4.0 technológiára épülő megoldásokat használja gyáraiban, amelyek biztosítják a környezetbarát energiafelhasználást, valamint zöld gyártási és logisztikai folyamatokat tesznek lehetővé. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy már négy akkumulátorgyárunkban elértük a szén-dioxid semlegességet. Az idei Sanghaji Autószalonon jelentettük be azt a tervünket, hogy 2025-ig az alaptevékenységeinkben elérjük a szén-dioxid-semlegességet, ami azt jelenti, hogy akkumulátorgyártó létesítményeink – így az addigra működésbe álló debreceni gyár is – két éven belül karbonsemlegesek lesznek

– tájékoztattak, hozzátéve: a német és jipini üzemeik száz százalékos zöldenergia-felhasználást értek el működésük során és Debrecenben is optimalizálni kívánják az energiafelhasználásukat, valamint a gyár területén és tetejére napelemeket szerelnek fel.

Azt is megtudtuk, hogy magyar cégeket is sikerült bevonni az építkezésbe, ugyanis a debreceni üzem építésénél a CATL számos alvállalkozóval dolgozik, amelyek többsége magyar. A debreceni üzem megépítésével egy magyar generálkivitelezőt bíztak meg, aki számos más, helyi vállalkozással együttműködve dolgozik.

Kaderják Péter Kép: MTI Fotó / Koszticsák Szilárd

Kaderják Péter, az Akkumulátor Szövetség elnöke a Szabad Európának adott interjúban arról beszélt, hogy hosszú távon fenntartathatatlan az üzemek működése lakossági támogatás nélkül, így fontosnak tartottuk, hogyan látja a CATL a projekt debreceni megítélését.

Egyrészt kiemelték, hogy az elektromos járművek piacának erőteljes növekedése és a neves autómárkák iránti nagy kereslet miatt, valamint az ügyféligények jobb kiszolgálása érdekében a vállalat vezetése hosszas elemzés és több terület vizsgálata után választotta Debrecent második európai gyártóbázisának.

Öt ok miatt döntöttek a magyarországi befektetés mellett:

Magyarország nagy múltra tekint vissza és jó alapokkal rendelkezik az autóiparban. Emellett nagy mennyiségben beszerezhetők a közelből akkumulátor-alapanyagok, például szeparátorok és egyéb az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó anyagok. A jó ipari környezet és a CATL akkumulátortechnológiájának kombinációja kedvező hatással lehet az elektromos közlekedés elterjedésére Európában. Sőt, Magyarország központi helyet foglal el Európában és számos autóipari vállalkozás található az országban, ami lehetővé teszi, hogy egy hazai gyárral a cég gyorsabban tudjon reagálni a vásárlóik igényeire. Magyarország kiváló befektetési környezettel, jó közlekedési és közmű-infrastruktúrával, valamint nagy számú versenyképes humánerőforrással rendelkezik, ami tovább segíti gyár magyarországi üzemeltetését.

Másrészt a CATL

a magas színvonalú középiskolai és egyetemi oktatás miatt is választotta Debrecent

amely nagyszámú szakképzett munkaerő foglalkoztatását teszi lehetővé, hosszabb távon megfelelő feltételeket biztosítva az üzem működéséhez.

Bízunk benne, hogy elnyerjük a helyiek bizalmát és szeretnénk biztosítani őket arról, hogy a beruházás mindenben megfelel a hatályos uniós és magyar jogszabályoknak, beleértve a környezetvédelmi és munkahelyi biztonságot is. Az üzemet a hatósági engedélyek keretein belül hozzuk létre. Célunk egy olyan cég felépítése, amely szerves részévé válik a város gazdasági életének, ugyanakkor vonzó munkahely a régió munkaerőpiacán, különösen a fiatal szakemberek számára

– hangsúlyozták az Economxnak a terveiket.

Hogyan kommunikáljon egy kínai cég Magyarországon? Mutatjuk! Ahhoz, hogy megismerjük az új iparágat és a szereplőit, kérdeznünk kell. Az Economx interjújából kiderül, kinek mit kell tanulnia a másiktól. Bővebben >>>

Ugyanakkor az sem titok, hogy a debreceni projekt helyi reputációján van mit javítani, kíváncsiak voltunk arra, vannak-e ilyen irányú terveik.

A CATL ezzel kapcsolatban megerősítette, hogy hosszú távra tervezik a debreceni jelenlétüket, és szeretnének jó szomszédja lenni a debrecenieknek.

Jó kapcsolat kiépítése a célunk a helyi közösségekkel és szeretnénk aktív és pozitív szerepet vállalni a város életében. A CATL a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési döntések során mindvégig figyelembe veszi a helyi lakosok érdekeit

– hangsúlyozták.

Példaként felhozták, hogy idén húsvétkor ötszáz fenntartható élelmiszercsomagot adományoztak a Debrecenben élő rászorulóknak, később pedig száz esővízgyűjtő hordót juttattak el a helyieknek, és a jövőben is folytatni kívánják a társadalmilag felelősségvállalás jegyében indított programjaikat.

Kiemelték, hogy nagy gondot fordítanak arra, hogy a debreceni gyár minden vonatkozó jogszabálynak és előírásnak megfelelően működjön. Emellett szeretnék megismertetni a helyiekkel az értékes termékeiket, amelyek világszerte fontos szerepet játszanak az elektromos közlekedésre való áttérésben és az energiaátállás felgyorsításában. A CATL azt tervezi, hogy nemcsak munkatársaik karrierjét, hanem a jövő tehetségeit is gondozza Debrecenben és a régióban az oktatás minden szintjén.

Számos intézménnyel folytatunk tárgyalásokat – például a szakképző iskolákkal és a Debreceni Egyetemmel – annak érdekében, hogy kiaknázzuk a tehetséggondozásban rejlő lehetőségeket. Célunk, hogy támogassuk az akkumulátorgyártás területén dolgozó szakemberek képzését. A cég szakképzésben való részvételének tervei most készülnek. Bízunk benne, hogy hamarosan konkrét lépésekről beszélhetünk, és jó híreket közölhetünk az oktatási együttműködésről

– hangsúlyozták a portálunknak.

Az Economx kíváncsi volt arra is, hogy a CATL szerint miért éri meg hazánknak az akkumulátoripar ilyen méretű felfutása.

Az elsőként azt emelték ki, hogy a debreceni beruházás jelentős lendületet ad Magyarország és a tágabb értelemben vett debreceni régió fejlődésének. Nemcsak szignifikáns új adóbevételi forrása lesz a városnak, hanem további befektetőket vonz majd. Emellett rengeteg minőségi munkahely jön létre, ami új karrierlehetőségeket teremtve a helyi fiatalok számára – húzták alá.

A Debrecen melletti Déli Ipari Parkban 2023. február 23-án talaj-előkészítési munkálatok zajlanak a leendő CATL akkumulátorgyár területén. Kép: MTI Fotó / Czeglédi Zsolt

Ugyanakkor számos felvetés szerint egy ekkora méretű ország, mint hazánk, nem bír el ekkora termelőkapacitást.

Ezzel kapcsolatban elmondták, a termelési kapacitásukat a piaci keresletnek megfelelően tervezik, és a beruházási tervüket több tényező figyelembevételével alakítják ki, beleértve a piaci keresletet, a befektetési környezetet, a helyi ipari lánc fejlődését, a képzett munkaerő elérhetőségét és a költségszintet is.

Magyarország kiváló befektetési környezettel, jó közlekedési és közmű-infrastruktúrával, valamint nagyszámú, versenyképes munkaerővel rendelkezik, ami megkönnyíti a CATL magyarországi gyárának üzemeltetését

– tették hozzák.

A kínai cég azzal is tisztában van, hogy hazánk nagy múltra tekint vissza az autógyártásban, jó ipari alapokkal rendelkezik, és több jelentős európai autómárka is létesített már gyárat az országban. Emellett a környező területeken nagy mennyiségű akkumulátor-alapanyag, szeparátor és egyéb kapcsolódó anyagok vásárolhatók. A jó ipari környezet és a CATL akkumulátortechnológiájának kombinációja jobban hozzájárulhat az európai közlekedés villamosításához is – magyarázták, hozzátéve: a debreceni akkumulátorgyár javítani fogja a CATL globális termelési hálózatának fejlesztését, és elősegíti az e-mobilitás és az energiaátállás felgyorsítását Európában.

Egy közepes kínai cég egy éves bevételéből finanszírozhatóvá válna a magyar oktatás A Huayou Cobalt úgy döntött, érdemes kommunikálnia a magyar nyilvánossággal. Bővebben >>>

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan látják Kínában a globális és európai akkumulátoripar jövőjét.

A CATL-nél tisztában vannak azzal, hogy Európa az elektromos közlekedés és a zöld energiára való átállás irányában halad, és azt a célt tűzte ki, hogy 2035-re betiltja a belső égésű motorok értékesítését, és 2050-re eléri a szén-dioxid-semlegességet.

Az innovatív energetikai technológiák globális piacvezető vállalataként elkötelezettek vagyunk az energiaátmenet és az európai klímavédelmi célok támogatása mellett. A CATL és partnerei számára az európai klímacélok több üzleti lehetőséget nyitnak meg, beleértve az elektromos járművet vásárlókat, akik robottaxi tulajdonosok lehetnek, vagy az energiatárolók, illetve napelemek felhasználóit, akiknek a háza ezáltal energiatermelővé válhat

– magyarázták.

Tájékoztatásuk szerint világszínvonalú megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtanak a fosszilis energiaforrások helyettesítésére, ezzel is elősegítve a széndioxid-kibocsátásmentes, elektromos közlekedésre való átállást. Ennek érdekében a CATL komoly erőfeszítéseket tesz a technológiai fejlesztés területén. Így a tájékoztatásuk szerint jelenleg

a világon közel tizennyolcezer CATL-alkalmazott foglalkozik kutatás-fejlesztéssel,

a cég által kiadott és függőben lévő szabadalmak száma pedig mára meghaladta a húszezret.

Idetartozik, hogy a ningtöi és jipini üzemeiket a Világgazdasági Fórum Lighthouse-gyárként ismerte el, az akkumulátoriparban egyedüliként elnyerve ezt a minősítést a világon, sőt, a jipini üzem az akkumulátorgyárak közül a világon rendelkezett elsőként szén-dioxid-mentes tanúsítvánnyal is. A CATL kifejezett célja, hogy a Lighthouse és a karbonsemlegessé minősített gyáraiban szerzett tapasztalatait a debreceni üzemébe is átültesse.

Célunk, hogy elősegítsük a CATL európai lokalizációját, és fenntartható akkumulátor-értékláncot alakítsunk ki, ezzel is hozzájárulva a globális szén-dioxid-semlegességi célok eléréséhez

– foglalta össze a cégvezetés a célokat.