Jason Chen, a Contemporary Amperex Technology (CATL) európai operációért felelős vezérigazgatója a Magyar Akkumulátor Napon kijelentette, teljes körű, a fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó európai akkumulátorgyártási értéklánc kiépítését tűzte ki célul a CATL, ezért a kínai óriás leendő debreceni akkumulátorüzemét az elérhető legkorszerűbb gyártási technológiákkal szereli majd fel, összhangban a szén-dioxid-semlegességi törekvésekkel.

A CATL szerint a Magyar Akkumulátor Szövetség szervezésében sorra került III. Magyar Akkumulátor Nap legfontosabb célja az volt, hogy a gyorsan fejlődő akkumulátoripar szereplőit összekösse, valamint diskurzust indítson a magyarországi és regionális együttműködési lehetőségekről és kihívásokról. A harmadik alkalommal megrendezett konferencia az akkumulátoripari vállalatok és szakemberek fontos éves találkozója, ahol a résztvevők a magyar akkumulátor-értéklánc fejlesztésére megfogalmazott, 2050-ig elérendő karbonsemlegességi célokat is megvitatják.

Vállalatunk aktívan támogatja a nemzetközi közösség által kitűzött karbonsemlegességi célokat, így büszkék vagyunk arra, hogy már négy akkumulátorgyárunkban elértük a szén-dioxid-semlegességet. Célunk, hogy ezeket a tapasztalatokat Debrecenbe is átültessük. Magyarországi üzemünk lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyan ki tudjuk szolgálni az európai piac igényeit, fejlesszük gyártási hálózatunkat, valamint hozzájáruljunk az európai elektromos közlekedés elterjedéséhez és az energiaátmenet sikeres megvalósításához

– idézi Jason Chent a CATL portálunkhoz eljutatott közleménye.

Az eseményen Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős európai igazgatója moderátorként vett részt. Az általa vezetett panelbeszélgetés témája a 2023 augusztusában megjelent új európai uniós akkumulátoripari szabályozás volt. A diskurzus során az Eurobat (Európai Gépjármű- és Ipari Akkumulátorgyártók Szövetsége) ügyvezető igazgatója, René Schroeder áttekintést adott az új szabályozásról, míg Nagy Ákos (Kinstellar) az akkumulátor-értéklánc erre való felkészülését taglalta. Gondolatait Papp Bernadett (Pact Capital) is megerősítette, aki vállalatoknak ad tanácsot a szén-dioxid-semlegességi törekvéseik eléréséhez. Jacopo Tosoni, az EASE (Európai Energiatárolási Szövetség) szakpolitikai vezetője a helyhez kötött energiatároló rendszerek konkrét követelményeit ismertette.

A CATL a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó innovatív technológiák területének nemzetközi piacvezető vállalata. A cég 13 gyártóbázisának és 5 kutatási fejlesztési központjának köszönhetően mára széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezik. A vállalat globális összevetésben hat éve piacvezető az eladott elektromosautó-akkumulátorok teljesítményét tekintve, és elismert a nemzetközi autógyártók körében. A vállalat a környezetbarát gyártásra, a megújuló energiaforrások használatára és a fenntartható logisztikai folyamatokra összpontosít minden üzemében, melynek köszönhetően a CATL két gyára már Lighthouse Network által hitelesített létesítmény - olvasható a közleményben.

Egyébként a konferenciát Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára nyitotta meg, kiemelve, hogy az elektrifikáció a jövő egyik legnagyobb kihívása. Egyértelműen látszik, hogy egyre inkább az elektromos járművek uralják majd az utakat, amely megnöveli az akkumulátorok iránti keresletet. A közlekedés forradalmasításán kívül az akkumulátorok hasznosak lesznek az ipar és a háztartások számára is. Továbbá, a zöld átálláshoz és az energia rendszer dekarbonizációjához is elengedhetetlen az akkumulátoros kapacitás bővülése.

A magyar akkumulátorpiac bővülését szemléltetve, Joó István, a Magyar Befektetésösztönzési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója kiemelte, hogy Magyarország a keleti és nyugati vállalatok találkozási pontja, így az ország vezető szerepet fog játszani az autóipar átalakításában. Hangsúlyozta, hogy Magyarország már most is a világ negyedik legnagyobb akkumulátorgyártója, és az új beruházásoknak köszönhetően a jővőben is megtarthatja pozícióját ebben a globálisan is nagyon gyorsan növekvő iparágban. Egyben megerősítette, hogy a kormány rövidesen 60 milliárd forintos kerettel elektromos közlekedés fejlesztési programot indít.

Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője kiemelte, hogy a Szövetség célja egy környezetileg és társadalmilag fenntartható, csúcstechnológiát képviselő akkumulátoripar kiépítésének támogatása oly módon, hogy abban magas helyi hozzáadott értékkel és erős helyi akkumulátoripari kompetenciákkal rendelkező hazai vállalkozói és kutatói részvétel valósuljon meg. A hazai akkumulátoripari kompetenciák láthatóbbá tétele és könnyeb elérhetősége érdekében a Szövetség elindította nyilvánosan elérhető üzleti partnerkereső platformját, a HUBA kompetencia térképet. Egyben üdvözölte a hálózati és háztartási méretű villamosenergia tároló berendezések létesítésének támogatását célzó jelentős kormányzati programokra vonatkozó bejelentéseket.