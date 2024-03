Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A kínai CATL, teljes nevén Contemporary Amperex Technology Ltd., már most is szállít a Teslának, de nem csak neki, hanem más nagy gyártóknak is, mint a BMW vagy a Mercedes-Benz. Az elektromos autó legkényesebb pontja az akkumulátor: minden más roppant egyszerű benne: a forgómozgást generáló elektromos motor, ami a háztartási gépek többségében is benne van, össze sem hasonlítható a bonyolult és sok alkatrészt igénylő belsőégésűvel.

Megkerülni az akadályokat

A kínaiak az ár és a környezeti ártalmak miatt, melyből kevésbé csináltak eddig ügyet, messzebb jutottak az akkumulátortechnológiában, mint a gyártók többsége, így a legegyszerűbb velük gyártatni és együttműködni. Ez az USA-ban nem egyszerű, mivel a kínai technológiákra vonatkozó amerikai tiltások miatt a CATL sem tud közvetlenül eladni a nagy piacon, viszont a gyártás jogát átadhatja amerikai partnereinek megfelelő szerződés keretében a Bloomberg szerint.

Sok céggel kooperálnak

Tavaly a Ford kötött szerződést a kínai céggel, miszerint egy, a Ford által birtokolt leányvállalat gyártja a lítium-vas-foszfát akkumulátorcellákat, amihez a CATL szolgáltatásként segítséget nyújt, vagyis ők a tényleges gyártók. A CATL összesen 20 amerikai és európai gyártóval tárgyal hasonló megoldásról a cég alapítója, Robin zeng szerint.

A Teslával együtt is fejlesztenek

A Teslával azonban különleges együttműködést alakítottak ki: együtt fejlesztenek olyan elektrokémiai technológiát, ami lehetővé teszi az akkumulátorok gyorsabb töltését, ezáltal az autósokt kevésbé riasztja el az egy-egy töltésnél eltöltendő várakozási idő. A Tesla szeretné megőrizni piaci részesedését mind az akkumulátorok, mind az elektromos autók piacán egyre nagyobb verseny mellett, amihez költségcsökkentésre van szükség.

A 25 ezer dolláros autó nyereséges gyártásához jelentős költségcsökkentés kell, amiben a CATL boldogan vesz részt az alapító-tulajdonos szerint. A Bloomberg egy előző riportjában már elmondta az üzletember, hogy a Tesla Nevadában a meglévő hatalmas gyár mellé épít egy kisebbet is, amely a CATL eszközeit használja, de a kínai cég részvételére csak minimális mértékben van szükség: ők üzemelik be a gyártósort.