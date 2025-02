Jelenleg összesen 26 hazai iskolában érthető el a diákok számára a sportlövészet a testnevelésóra keretében vagy délutáni szakkör részeként – közölte a Népszava érdeklődésére a Belügyminisztérium. 2017-ben derült ki, hogy a kormány a lövészet oktatásával is kiegészítené az iskolai tornaórákat, az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ fel is mérte, mely iskolákban alakítható ki lőtér. A tervek ellen többen tiltakoztak, a pedagógus szakszervezetek is veszélyesnek gondolták, hogy lőfegyverek jelenjenek meg az iskolákban, de az oktatásirányítás azzal vágott vissza, hogy a sportlövészet egy biztonságos olimpiai sportág.

Bár a tárca szerint a sportlövészet népszerű a diákok körében, a közölt adatok alapján ezt a sportágat az általános iskolások és a gimnazisták mindössze 0,13 százaléka gyakorolja rendszeresen iskolai keretek között.

A BM mostani tájékoztatása szerint jelenleg 6 tankerületi fenntartású iskolában van aktív használatban lévő lőtér, ezek közül kettő jött létre 2017 óta. Számos iskola azonban inkább külső helyszínen szervezi meg a sportlövészetet – írták, mindössze négy iskolában választhatják a tanulók a testnevelés órán belül ezt a sportot.