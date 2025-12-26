Szent István napján, az Úrangyala imádságában Leó pápa a béke és az elfogadás témáját érintette a modern korban.

A pápa szerint

„manapság azokat, akik hisznek a békében, gyakran kigúnyolják és azzal vádolják, hogy az ellenségeket részesítik előnyben.”

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a keresztények számára csak testvérek léteznek, még akkor is, ha félreértések vannak.

Beszédében Leó pápa Szent Istvánt, az első vértanút magasztalta, mint azok szimbólumát, akik szeretettel, nem pedig közönnyel néznek szembe a történelemmel.

„A karácsony misztériuma a testvériségben gyökerező örömet hoz, amely minden emberben, még az ellenségekben is, elismeri Isten gyermekeinek elidegeníthetetlen méltóságát”

– hangsúlyozta, egyben így folytatta:

„Ez a szellem lehetővé teszi a keresztények számára, hogy szembeállítsák a gondoskodást az arroganciával és a hitet a bizalmatlansággal, köszönhetően egy olyan erőnek, amely hitelesebb, mint a fegyverek, és már mindenki szívében jelen van”.

Befejezésül a pápa rámutatott, hogy a nézőpontváltás, – a másokra való odafigyelés és megbecsülés – újjászületést, igazi karácsonyt jelent – adott hírt róla az Il Messaggero.