Vadőrt keresnek a kicsi, teljesen lakatlan, mintegy 760 hektáros Handa-szigetre a Skót-felföld partjainál. A sziget, ahol nincsenek üzletek, mosodák vagy modern infrastruktúra, tíz perces kompútra található a Scourie falu közelében található kis mólótól.
A hat hónapos megbízást a Scottish Wildlife Trust kínálja. A vadőrnek rendszeresen át kell mennie komppal vagy más vízieszközzel a szárazföldre a heti bevásárlás, a mosás elintézése, valamint főzéshez és szállásfűtéshez szükséges gázpalackok beszerzése miatt.
A kedvezőtlen időjárási körülmények azonban napokra megszakíthatják a kapcsolatokat, így a tervezés, az önállóság és a praktikum elengedhetetlen.
A Handa-sziget több tízezer tengeri madárnak ad otthont, beleértve a lundákat, lummákat és alkákat. Nem ritka, hogy bálnákat, sügércápákat és fókákat pillanthatunk meg közvetlenül a partról.
A vadőr
- figyelemmel kíséri a vadvilágot, különös tekintettel a tengeri madarakra,
- önkéntesekből álló csapat koordinálása és vezetése,
- körülbelül 8000 nyári látogató jelenlétének kezelése,
- és a kötelező közösségi élet.
A munka egyik legkényesebb része az együttélés. Az erdőőr a szigeten él az önkéntesekkel, ugyanazokon a helyeken, megosztva a munkát és a szabadidőt.
A szerződés tartalmazza a márciustól szeptemberig tartó, hat havi munkáért járó 13056 fontnyi, mintegy 5 millió 840 ezer forintnyi fizetést és az ingyenes szállást.
Az utolsó lakos a 19. században hagyta el Handát, a szigetet teljes egészében a természetre bízva. Ez a munka nem mindenkinek való. Fizikai állóképességet, természettudományos ismereteket, szervezőkészséget és az elszigeteltséghez való alkalmazkodóképességet igényel. De azok számára, akik rendkívüli szakmai és személyes élményre vágynak, a Handa valami egyre ritkábbat kínál: időt, csendet és közvetlen kapcsolatot Skócia egyik leglátványosabb környezetével – számolt be róla a BBC.
