Az új év nyugdíjemelést is hoz: januártól 3,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi nyugdíj is – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szombaton közzétett videóban.

Zsigó Róbert kiemelte, a kormány idén is garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést.

Miután ebben az évben 3,2 százalékos inflációra számítanak, a nyugdíjemelés mértéke is ekkora. Ez 234 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7500 forintos, éves szinten csaknem 90 ezer forintos emelést jelent – ismertette az államtitkár.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az első emelt összegű nyugdíjat január 10-én utalják a nyugdíjasoknak, februárban pedig az emelt összegű 13. havi nyugdíj is érkezik az idősekhez. Közölte: Brüsszel a 13. havi nyugdíj eltörlését várja a kormánytól, ezt azonban nem fogják végrehajtani. Pláne nem, hogy a magyar emberek a most zárult nemzeti konzultációban is azt kérték a kormánytól, védje meg a 13. havi nyugdíjat – fogalmazott az államtitkár.

A videó végén Zsigó Róbert boldog új évet kívánt az időseknek.