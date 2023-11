Mindennek meg kell változnia, hogy visszaálljon a kezdeti állapot. Magyarország 20 éve elfogadott egy keretszabályt, most megakarja reformálni Európát. Nagy változásra van szükség Brüsszelben – jelentette ki Varga Judit abban a tévéinterjúban, amelyet az Exxpress.at portálnak adott. Ebben a menekültkérdésről és a határkerítésünkről is beszélt.

Felidézik: az Orbán-kormány titkos fegyvere az EU vezetésével vívott harcban Varga Judit, aki idén júliusig négy éven át volt Magyarország igazságügyminisztere, korábban uniós ügyekért felelős államtitkára, 2024 júniusában pedig a Fidesz élvonalbeli jelöltje lesz az európai uniós választási kampányban.

Az egykori tárcavezető Bécsben találkozott a kereszténydemokrata-konzervatív párti Karoline Edtstadtler (ÖVP) uniós és alkotmányügyi miniszterrel, valamint a jobboldali FPÖ osztrák párt képviselőivel. Az osztrák sajtó úgy emlegeti a magyar politikust, hogy nagyon megijeszti az uniós bürokratákat, a brit média pedig „von der Leyen legrosszabb rémálmának” nevezi.

A józan ész kell, nem az ideológiák csapdája

Az interjúban arra a kérdésre, hogy milyen nagy változásokat hajthatnak végre jövőre a brüsszeli uniós képviselők, Varga Judit kifejtette, hogy a 2024. júniusi európai parlamenti választásokon nagyszerű, lendületes lehetőség lesz a változásra, amit Magyarország a jobboldali, konzervatív irányba kíván terelni.

Már megint csak a józan ész és a normalitás kell. Olyan döntésekre van szükség, amelyek valóban a lakosság általános érdekét szolgálják. Az EU vezetése most az ideológiák csapdájában vergődik, ám ismét a valóságra kell figyelnünk – fogalmazott, hozzátéve, hogy az uniós képviselők részéről politikai zsarolást él át a magyar kormány azért, mert a saját országában stabil a pozíciója.

Emiatt mindig zsarolnak bennünket, pedig a szuverenitásunkat el kell ismerni. Például meg akarjuk állítani az illegális migrációt, erről nem mondunk le, ennek ellenére az EU ki akar minket véreztetni. Már 1,7 milliárd eurót költöttünk a határkerítés megépítésére, az unió pedig ennek alig egy százalékát finanszírozta. Holott ez a kerítés Európa, az egész schengeni övezet védelmét szolgálja – szögezte le.

Az EU meghívná a világ menekültjeit

Varga Judit a határkerítéssel kapcsolatos magyarországi tapasztalatok kapcsán arról beszélt, hogy a kerítés nagyon jól működik, de ehhez kellenek a határőrök is. Mint jelezte, a migránsok agressziója már most is nagyon magas, még automata fegyverekkel is rendelkeznek, ezzel együtt szükség van egy jogi határra is.

Elindítottuk a hotspot rendszert, a menedékkérelmeket csak a belgrádi konzulátuson lehet benyújtani. Az új uniós menekültügyi csomag azonban teljesen téves, mert valójában egy meghívót jelent minden menedékkérő számára világszerte. A legjobb megoldás az illegális bevándorlás teljes leállítása, mert a nyitott határok veszélyesek az európai kultúra számára – mondta a politikus, rámutatva, hogy most bebizonyosodott: kapcsolat van a terrorizmus, az antiszemitizmus és az illegális migráció között.

Megbélyegeztek, büntetni akarnak minket

Európa pedig immár a közel-keleti régi konfliktusokat is importálta az EU-ba – jelentette ki.

Elmondta azt is, hogy nincs olyan problémája Magyarországnak a migráció miatt, mint más uniós országoknak, mégis, korábban megbélyegezték a magyarokat a menekültekkel kapcsolatos stratégiája miatt. Most pedig még Luxemburgban is zajlik uniós kötelezettségszegési eljárás a határkerítésünkkel kapcsolatban.

Ha ezt az ügyet jövőre elveszítjük, Magyarországot megbüntetik. Akkor napi 16 ezer eurós bírságot kell fizetnünk, mert kerítéssel védjük az EU határát. Ez erkölcsi paradoxon

– vélekedett az egykori miniszter.