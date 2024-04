Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalosan holnap délután dönt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről az EP, valamint az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan.

Ezt Magyar Péter is megemlíti a Facebook-posztjában, és bár az NVI döntéséig hivatalosan nem szerette volna megosztani a párt nevét, az azóta már megjelent annak honlapján.

Eszerint a párt neve Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) lesz.

Miután több sajtóorgánum is felfigyelt a bejegyzésre, Magyar maga is elismerte egy későbbi posztjában, hogy így nevezik pártját.

Magyar Péter azután robbant be a közéletbe, hogy februárban, miután Novák Katalin és Varga Judit lemondtak tisztségeikről, ő is lemondott minden állam- és kormányközeli pozíciójáról. Március 15-re zászlóbontást szervezett, majd nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin ex-felesége, Varga Judit igazságügyi miniszter is hallható, és ami állítása szerint azt bizonyítja, hogy manipulálhatták a Schadl-Völner-per nyomozati anyagait.

Magyar Péter április 5-én, a Kossuth téren tartott demonstrációján arról beszélt, hogy pártjával az EP-választásokon kíván elindulni, azonban nem kizárt, hogy az önkormányzati választásokra is bejelentkezik.