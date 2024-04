2023 az elmúlt 15 év legnehezebb éve volt a hazai ingatlanpiacon, így Dél-Budán is, ahol rendkívül nagymértékű tranzakciószám-csökkenés következett be – jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője. Számottevő mozgást ebben az időszakban leginkább csak a kisebb alapterületű lakások kategóriájában figyeltek meg a szakemberek.

Ezzel szemben az idei év első negyedévében mintegy 25-30 százalékos növekedés következett be a tranzakciószámokban a tavalyi év azonos időszakához képest. Nagy Csaba szerint ez örömteli dolog, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egyelőre még csak egy kisebb korrekcióról van szó, ez még nem jelenti azt, hogy visszatért volna a korábbi csúcspiac.

A lendület oka egyértelműen a hitelezés ismételt beindulása, a hitelfelvételek száma ugyanis a tavalyi évben mért szint kétszeresét is eléri, míg a beérkezett kérelmek száma a korábbi háromszorosára emelkedett. A CSOK Plusz ugyanakkor nem hozza azokat a számokat, melyeket sokan reméltek tőle, mindössze néhány igénylővel találkoztak az idei év eddigi időszakában az irodánál – jelezte a szakértő.

Nagy Csaba megfigyelései szerint óvatosan, lassan, de megindultak már a befektetők is az ingatlanokért, ami összefüggésben áll az állampapírok kamatainak jelentős mértékű csökkenésével, mely várhatóan a továbbiakban sem áll le, így újabb befektetői hullámokra lehet számítani az elkövetkező hónapokban, ami mindenképpen élénkítő hatással lesz az ingatlanpiacra–áll a Balla Ingatlan közleményében.

A tranzakciószám emelkedett, de az árak nem

A piac felpörgése ugyanakkor egyelőre nem hozta magával az árak emelkedését a XI. és XXII. kerületekben, legfeljebb csak az újépítésű ingatlanok piacán következett be egy minimális mértékű drágulás. Nagy Csaba szerint az áremelkedésre egyelőre nem is nagyon van tér, ráadásul rendkívül kevés idő telt még el azóta, hogy a korábbinál nagyobb mozgást tapasztalnak az ingatlanpiacon.

Szerinte nem tart még ott a piac, hiába szeretnének egyes tulajdonosok árat emelni.

Jelenleg átlagosan 5-10 százalék közötti túlárazottsággal lehet találkozni a gyorsan forgó, 2-3 szobás lakások piacán, ugyanakkor a nagyobb alapterületű, nagyobb szobaszámú ingatlanoknál kevésbé hajlamosak túlárazásra az eladók, illetve az is jellemző rájuk, hogy rugalmasabbak.

Könnyebben alkalmazkodnak a kereslethez az árral, és ezzel összefüggésben rendszeresen előfordulnak ebben a szegmensben 15-20 százalékos alkuk. Az értékesítési idők is ennek megfelelően alakulnak: a nagyobb, korszerűtlen házaknál 6 hónap és 2 év között értékesítési időre lehet számítani. Panellakásoknál ugyanakkor 60-90 napos értékesítési idővel számolhatunk – jegyezte meg a szakértő.

Ezeket az ingatlanokat keresik a legtöbben

A leginkább keresett kategóriába most is az 1-3 szobás, maximum 60-65 négyzetméteres alapterületű, jó állapotú, jó helyen lévő, emeleti, erkélyes lakások tartoznak, itt nem következett be változás az elmúlt évek során. Utóbbiakat 60-70 millió forintos értékhatárig keresik a vevők a XI. és XXII. kerületekben, ahol a négyzetméterárak 1,5 millió forintnál kezdődnek.

Panellakásoknál 800-900 ezer forint közötti átlagos négyzetméterárakkal számolhatnak a vásárlók, persze előfordulnak 1 millió vagy annál magasabb négyzetméterárak is.

A kiadó lakások piacán továbbra is óriási a kereslet, ennek megfelelően az árak is folyamatosan araszolnak felfelé. Jó helyen lévő, átlagos állapotú, másfél-két szobás panellakás esetén a 200 ezer forintot közelíti a havi bérleti díj.

Ami pedig a jövőt illeti, Nagy Csaba optimista verziója szerint az idei év akár 20 százalékos tranzakciószám-növekedést is hozhat 2023-hoz képest. Ez azonban nem feltétlenül válik realitássá, mivel rendkívül törékeny ez a növekedés, egy-egy intézkedés vagy váratlan politikai történés könnyen megakaszthatja a kialakult lendületet – vélekedett.