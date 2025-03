A TV2 nem „fideszes tévé”, hanem „az emberek tévéje” - erre a következtetésre jutott Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója a 24.hu-nak adott monstre interjújában. A francia-bolgár televíziós szakember leszögezte, a TV2 Csoport magáncég, „tehát semmi közünk a kormányhoz”, de elismerte azt is, hogy a Magyar Péter péniszéről szóló híranyag valóban átlépte a jó ízlés határait, viszont szerinte ez jelzi azt is, hogy az újságíróik függetlenek.

Egyébként Pavel Stanchev elárulta azt is, hogy nem a politikai tartalom a nézettség fő motorja, a közéleti eseményekről az emberek jellemzően hírcsatornákról tájékozódnak.

Nálunk sokszor azok a megható vagy megrendítő történetek mennek a legjobban, amelyek igazán megmozgatják az embereket. Olykor egy elveszett kutyáról szóló hír több nézőt vonz, mint a politikai témák. Ennek egyik oka az, hogy a politika mindenhol jelen van, és a nézők egy idő után belefáradnak ugyanazokba a témákba

– mutatott rá a vezérigazgató

a belpolitika és a sajtó furcsa viszonyára.

Az interjú során felmerült az is, hogy mennyire felel meg a TV2 Tények című műsora a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek, amire valóban tanulságos válasz érkezett Pavel Stanchevtől.

A közönségkutatás és a nézettségi eredmények is azt mutatják, hogy a nézők valójában nem semlegességet várnak

- szögezte le.

A vezérigazgató szerint lehetetlen is teljesen semlegesnek lenni – azon egyszerű oknál fogva, hogy a híreket emberek készítik, nem pedig a mesterséges intelligencia.

Az embereknek pedig van saját véleményük, szoktak szavazni. Az újságírók is szavaznak, hiszen ők is a társadalom részei. Tehát nagyon nehéz azt kérni egy újságírótól, hogy legyen totálisan semleges. Ez egy szép, de nehezen elérhető álom. Ráadásul a nézők igényei is megváltoztak, igénylik a választás lehetőségét

- magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy szerinte az emberek az alapján alakítják ki a saját álláspontjukat, hogy néha megnézik a TV2 híreit, aztán az RTL-t, az ATV-t, a HírTV-t vagy az M1-et, amivel ellentmondott a buborékhatásnak.

Ugyanakkor a nézettségi adatokból azt is leszűrték, hogy mintha szívesebben néznének olyan híreket, amelyek inkább egy bizonyos véleményt fejeznek ki, mint olyat, ami csak a száraz tényeket tárja fel. „Ez nem magyar sajátosság, inkább egy nemzetközi trend. Próbálhatunk rajta változtatni, de azzal nem feltétlenül vonzunk be új nézőket, ellenben garantáltan elveszítünk néhányat azok közül, akik jelenleg is néznek minket” - fogalmazott Pavel Stanchev.