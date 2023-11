Az intézményt irányító Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet az MTI-vel közölte, Kökény Zoltán 2021 októbere óta a dél-pesti centrumkórházban dolgozott orvosigazgató-helyettesként, ahonnan ez év nyarán került át a Péterfy Sándor utcai kórházba orvosigazgatónak, átmeneti jelleggel.

A szakember korábban a ráckevei szakrendelő orvosigazgatója, majd a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet orvosigazgató-helyettese volt.

Az intézetben augusztus elején szüntették meg a boncmester és a boncsegéd munkaviszonyát, miután kiderült, hogy az intézmény patológiáján két, a halottak nyilvántartásában nem jegyzett, méltatlan körülmények között tárolt holttestet találtak. Az eset kapcsán szeptemberben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája is eljárást indított, ismeretlen tettes ellen. A kórház ezen felül belső vizsgálatot is indított, melynek során kiderült, hogy hatálytalan és hiányos működési eljárások szerint működtették a patológiai osztályt, melyek a kórház korábbi vezetősége számára is ismertek voltak.