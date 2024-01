Orbán Viktor miniszterelnök az X-en számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral, aki kedden este arra szólította fel Magyarországot, hogy ratifikálja a svéd NATO-tagságot.

– írta a beszélgetés részleteiről a magyar kormányfő.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…