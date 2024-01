ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Január elsejével a Disney elvesztette az 1928-ban megjelent Willie gőzhajó rövidfilm, illetve azok szereplői, az eredeti Mickey és Minnie egér kezdetleges változatának szerzői jogait, ami annak köszönhető, hogy az amerikai törvények szerint azok csak 95 évig birtokolhatóak – írja az Index.

Ennek értelmében ingyen felhasználhatóvá váltak a karakterek, ám érdemes megjegyezni, hogy az 1928-as Mickey és Minnie egér még nem beszél, így az alkotók meglehetősen korlátozott mértékben használhatják a mesefigurákat, amelyek másképp is néznek ki, mint a modern verziók. Utóbbi jogait továbbra is a Disney birtokolja, ahogy a cég azt is kihangsúlyozta, hogy figyelemmel fogják kísérni, miképp használják fel a karaktereket.

A közeljövőben pedig két produkcióra is érdemes lesz figyelniük, amelyek nagy valószínűséggel ki fogják verni a biztosítékot a Disney-nél.

Mickey egér, mint sorozatgyilkos

A Daily Mail közlése szerint 2024 márciusában fog megjelenni – arról egyelőre nincs információ, hogy a hazai mozikban is – egy indie horrorfilm, a Mickey Mouse's Trap, azaz Mickey egér csapdája címmel, aminek középpontjában a mesefigura áll majd, aki egy sorozatgyilkost alakít.

A karaktert Simon Phillips játssza, illetve a film szereplői között van még Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, valamint Nick Biskupek.

A produkciónak újév napján érkezett meg az előzetese, amelyben egyből feltűnhet, hogy a színész által viselt maszk valóban a Mickey egér első változatát tükrözi. Az előzetesben látottak szerint a sztori egy vidámparkban játszódik, ahol az egérmaszkos gyilkos egy baráti társaságot vesz célba. Sőt, néhány képkocka erejéig még a Willie gőzhajó rövidfilm is feltűnik. Az előzetesben továbbá megjelenítettek egy nyilatkozatot, miszerint az alkotáshoz semmi köze nincs a Disney-nek.

Csak szórakozni akartunk ezzel az egésszel. Úgy értem, ez a Willie gőzhajó Mickey egere, aki embereket öl. Egészen nevetséges, de belevágtunk, és jól éreztük magunkat közben, szerintem ez látszik is

– mondta Jamie Bailey rendező.

Videojátékban is megjelenik a mesefigura

A Mickey egér csapdája filmhez hasonló koncepción alapszik az a videojáték is, amelyet a Nightmare Forge Games jelentett be. Az Infestation 88 nevet viselő túlélőjátékban a játékosoknak Mickey egér elől kell menekülniük, aki rájuk vadászik.

A The Sun szerint a fejlesztők leírása alapján a játék cselekménye 1988-ban játszódik, amikor is rágcsálójárvány tör ki, ami vészjósló fordulatot vesz, így az a feladat, hogy megakadályozzák a pandémia terjedését. A videojáték megjelenési dátumát egyelőre nem közölték.