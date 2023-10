Az Európai Parlament minden hónapban kizárólag a törvényhozók és az uniós tisztviselők számára bérel vonatokat, hogy a két brüsszeli székhely és a kelet-franciaországi Strasbourg között közlekedjenek. Ezt az uniós szerződések rögzítik, ami mellett Franciaország határozottan kiáll.

A vonat azonban miután elhagyta a brüsszeli Midi pályaudvart, ezután a Charles de Gaulle repteret elhagyva váltóhiba miatt véletlenül Marne la Vallée Chessy felé vette az irányt, ahol Disneyland is található. A kitérő mintegy 45 perces késést okozott a vonalon.

Az érintett EP-képviselők a közösségi oldalakon számoltak be a vicces szituációról. Daniel Freund német törvényhozó például az egyik posztjában leszögezte: „Nem vagyunk Mickey egér parlament.″

we are NOT a Mickey Mouse Parliament