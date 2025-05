Utcára vittük az idei érettségit

Idén több, mint 81 ezer diák indította írásbeli érettségivel a hetét. Sok szülő, tanár és hozzátartozó izgul ilyenkor az végzősökért és próbálja megfejteni, hogy vajon nehéz vagy könnyű feladatsort kaptak idén az érettségizők.

A szokásos módon most is megjelentek olyan szakvélemények, mi szerint túl lőtték a nehézségi fokot a feladatlap összeállításakor. Ugyanakkor megszületett az a vélemény is, mi szerint a kérdéssor teljesen rendben volt.

Az Economx legújabb videócastjában a 2025-ös érettségi feladatlapokból szemezgetve, pár kérdésre az utcán kerestük a választ.