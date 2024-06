Április elején indította el – az Apple lokátorához hasonló – készülékkeresőt szolgáltatását a Google.

Most Magyarországon is bevezetik, az első körben az Egyesült Államokban és Kanadában kipróbált: Find My Device androidos nyomkövető programot – írja a HWSW.

A magyar androidos felhasználók a napokban kaptak vagy kapnak értesítést a nálunk is induló szolgáltatásról.

Nemcsak mobilokat kereshetünk

A hazánkban most startoló program egy több mint egymilliárd Android-eszközt magába foglaló hálózat segíti az elveszett androidos készülékeiket kereső felhasználókat.

A telefonokon túl a gyors párosítást használó kompatibilis tartozékokat (fülhallgatókat és fejhallgatókat) is megtalálhatjuk a Find My Device segítségével, illetve pénztárcákra, kulcsokra vagy kerékpárokra is rögzíthetjük a követőeszközöket.

A keresőcég kiemelte:

az adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően lehetőség nyílik a készülékkereső funkciót felfüggesztő privát helyszínek megjelölésére, illetve a végpontok közötti titkosításra.

Az új funkció használata opcionális – a készülék Google-szolgáltatásokra vonatkozó menüje alatt, illetve a webes Készülékkeresőn keresztül is kikapcsolhatják a felhasználók.