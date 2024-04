Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Elsőként Kanadában és az Egyesült Államokban indította el a vállalat a Find My Device nyomkövető hálózatát, melyet a következő hónapokban fokozatosan tesz elérhetővé más országok számára is. A hálózat több mint egymilliárd Android-eszközt foglal magába, amellyel a felhasználók egyszerűbben megtalálhatják elveszett készülékeiket, vagy akár hétköznapi tárgyaikat is, ha nyomkövető kiegészítőt használnak.

A funkció eléréséhez legalább Android 9-es operációs rendszerrel kell rendelkeznünk, a telefon- és táblagép lokáció pedig akár offline állapotban is elérhető – írja a HWSW.

Ennél is érdekesebb, hogy aki Pixel 8 vagy Pixel Pro telefonnal rendelkezik, az akkor is beazonosítja az elveszett készülékét, ha az kikapcsolt állapotban van, vagy ha az akkumulátora lemerült.

A vállalat ennek lehetőségét a Pixel „speciális hardverével” indokolja. A Google lokátortechnológiára hasonlít ahhoz, amit az Apple alkalmaz a készülékein: a kompatibilis eszközöket a hálózat más részeiből származó Bluetooth jelek segítségével azonosíthatjuk, emellett pedig a cég számos adatvédelmi intézkedést is kiemel, mint a végpontok közötti titkosítás, valamint a privát helyszínek megjelölése, ahol a készülékkereső nem lesz aktív.