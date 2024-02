ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Szerencsejáték Zrt. emlékeztet, már félévet meghaladóan nem talált gazdára az Ötöslottó főnyereménye, a halmozódás 26 hete tart. A játék történetének ez a második legmagasabb összegű jackpotja,

a szombati sorsoláson már 5,6 milliárd forintot ér a telitalálatos szelvény.

A román és ukrán határ mellett is érezhető a lottóturizmus fellendülése, ami mind a határon túli vásárlók számában, mind pedig a vásárlás összegében megmutatkozik. A szerb határ mentén továbbra is jellemzően az állandó vásárlók teszik próbára szerencséjüket, Bácsalmás térségéből viszont azt is jelezték, hogy a megszokotthoz képest növekedés tapasztalható a külföldi vásárlók számában.

A határmenti értékesítők beszámolója szerint nemcsak többen ikszelnek az 5/90-es játékon, hanem több mezőn is tippelnek. További érdekesség, hogy a visszatérő játékosok között azok, akik korábban jellemzően csak Eurojackpotot játszottak, most Ötöslottót is töltenek, de olyan is akad, aki áttért, és a nemzetközi lottójáték helyett csak az Ötöslottón keresi Fortuna kegyeit.

Tegnap délelőtt még aggódtunk, hogy nem jelentkezett a lottónyertes, és ugorhat a 2 milliárdos nyereménye, de délután bejelentkezett a pénzért. A játékos még a tavaly novemberi sorsoláson nyert mind a hat számával, ezzel ő lett a hatos lottó történetének harmadik legnagyobb összegére pályázó játékosa. A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a nyertes a sajtóból értesült arról, hogy az ő szelvénye a nyerő, ezután pedig jelentkezett is a hatalmas összegért. A játékos a tavaly november 12-én tartott sorsoláson az összes kihúzott számot eltalálta, így összesen 1 883 128 190 forintot nyert. Itt vannak a részletek >>>

A Skandináv lottón közben elvitték a több mint 400 milliós nyereményt.

A Szerencsejáték Zrt. a január 31-én megtartott 5. heti skandináv lottó sorsoláson az alábbi számokat húzták ki:

Héttalálatos szelvény egy darab volt, a nyereménye 412 971 265 forint.

A hatosokra 250 695 forintot, az ötösökre 7195 forintot, a négyesekre 2675 forintot fizetnek.