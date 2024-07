A gyakori késesek miatti panaszokra hivatkozva június végén a Budapest Főváros Kormányhivatala ellenőrzést kezdeményezett a SunExpress a Ryanair, az Eurowings, és a Wizzair légitársaságokkal szemben.

A múlt héten Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter is azonnali hatállyal intézkedési tervet kért a HungaroContor légügyi hivataltól. Az Orbán-kormány tárcavezetője után most a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke, Rigó Csaba Balázs is a diszkont-légitársaságok asztalára csapott.

A hatóság az Indexnek elmondta, hogy

A Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan nyomon követi a légi forgalmi piacot, illetve a Magyarországon is működő légitársaságok tevékenységét, illetve hatáskörei keretében támogatja a folyamatban lévő fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokat.

A GVH azt is megerősítette a portálnak, hogy a hatáskörével élve Rigó elnök úr figyelemfelhívást küldött több, a magyar piacon tevékenységet folytató – jellemzően fapados – légitársaság vezetőjének. A versenyhatóság vezetője nyomatékosan alá húzta:

a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) korm.-rendelet szabályain túl, a légitársaságok kereskedelmi kommunikációja során szükséges figyelembe venni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (Fttv.) előírásait is.

Rigó Csaba Balázs hangsúlyozta, hogy a GVH elsősorban a gazdasági versenyt érdemben érintő esetekben jogosult fellépni. A hatóság vezetője elmondta, hogy fogyasztói tájékoztatások közzétételében az érintett légitársaságoknak alapvető, jogszabályi kötelezettségeik vannak.

Újabb eljárás indulhat

Ennek megfelelően „a GVH figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat, és indokolt esetben megteszi a hatáskörébe tartozó szükséges intézkedéseket”. Rigó kiemelte, hogy ez nem zárja ki, hogy a hivatal a rá irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a jelzett magatartással összefüggésben versenyfelügyeleti eljárást indítson

A Gazdasági Verseny Hivatal évek óta szem előtt tartja a légitársaságok reklámgyakorlatát és számos vizsgálatot lefolytatottak ezen a területen. Legutóbb idén januárban a Wizz Airrel szemben indítottak eljárást, mivel a cég fontos információkat hallgathatott el az utasok elől.