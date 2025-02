A Közbeszerzési Hatóság keretében működő tanács tisztújító ülésén újabb öt évre Kovács Lászlót választotta meg a hatóság elnökévé – tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóság csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint Kovács László az újraválasztását követően fontos célnak nevezte

a szabálytalan, versenykorlátozó közbeszerzések kiszűrését és korrigálását biztosító hatékony ellenőrzési rendszer működtetését,

az ellenőrzési folyamatok hatékonyságának további javítását és

a hirdetmény-ellenőrzési tapasztalatok szélesebb körű felhasználását.

Jelezte azt is, hogy a még alaposabb ellenőrzések érdekében

vizsgálják mesterséges intelligencia (AI) alapú eszközök használatának lehetőségét is.

A hatóság újraválasztott elnöke emellett hangsúlyozta, hogy a jövőben is nagy hangsúlyt fektetnek a magyar kis- és középvállalkozások szakmai támogatására annak érdekében, hogy a kkv-k a továbbiakban is meghatározó szereplői lehessenek a hazai közbeszerzési piacnak. Emellett a fenntarthatóság, a fenntartható közbeszerzési gyakorlatok minél szélesebb körű elterjesztése is a következő időszak kiemelt célkitűzése – közölte a hivatal vezetője.

Kovács László az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogász, majd a Nyugat-magyarországi Egyetemen jogász-közgazdász diplomát szerzett. 2004 és 2009 között a Közbeszerzések Tanácsa titkárságán jogi tanácsadóként, majd szakmai tanácsadóként, 2010-től a tanács jogi főosztályának vezetőjeként dolgozott. 2012-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, majd 2014-től a Miniszterelnökség közbeszerzési jogalkotási szakterületének főosztályvezető-helyettese, majd főosztályvezetője volt. A Közbeszerzési Hatóság főtitkári tisztségét 2017-től töltötte be, majd 2020 óta a szervezet elnöke. Részt vett a 2011. évi, majd a 2015. évi új közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeleteinek kidolgozásában – tájékoztatott a Közbeszerzési Hatóság.