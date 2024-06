A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint az Orbán-kormány ismét emeli az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátásra szánt idei keretét. Ahogy arról az Economx is beszámolt: Kapcsolódó Vészjeleket küld egy újabb szektor az egészségügyben Varga Mihály pénzügyminiszternek ezúttal 41 milliárd 26 millió 900 ezer forintot kell azonnal előteremtenie a kórházi adósságok konszolidálására. A Népszava a hírre reagálva azt írta: 41 milliárd forintos adósságrendezés után is marad egy 41 milliárdos tartozása a kórházaknak, az újabb, második adósságcsökkentő csomag vélhetően nem az utolsó lesz idén.

A tartozás ráadásul az óvatos becslések szerint havonta 12-13 milliárd forinttal nő, így a teljes összeg év végére elérheti a 130 milliárd forintot is.

Az eladósodás ellehetetleníti a betegállást, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészti Központ adatai szerint

az esetek 10-15 százalékában eszközellátási zavarok álltak a kórházak tavalyi kényszerű szolgáltatás-felfüggesztéseinek hátterében.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára a lapnak nyilatkozva azt mondta:

az adósságrendezés során az eszközszállítók jártak a legrosszabbul. Az orvostechnikai beszállítók csupán 62 százaléka kapta meg a december 31-ei követelésének legalább 80 százalékát. Ráadásul van olyan cég, ami egyetlen forintot sem kapott.

A főtitkár szerint ez is azt mutatja, hogy a tartozások kiegyenlítésére utalt összeg elosztási elve nem jó, s a pénz is kevés. A mostani adósságrendezéssel is marad olyan eszköz, amit már rég elhasználtak a műtéteknél az intézmények, de azok kifizetésére legalább újabb fél évet kell várniuk a cégeknek.

A kormány áprilisban 63,4 milliárd forintot különített el kórházi adósságrendezésre. Az összegből a 2024. február 29-én fennálló, lejárt tartozásuk alapján részesültek az intézmények. Június 18-án további 41 milliárd forintról rendelkezett a kormány, ez az összeg hamarosan megérkezhet a kórházak számláira.