Már a minisztérium is megszólalt a hőség miatt: ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartania

Pünkösdkor mindig hosszú hétvégére készül az ország. Kivéve azok, akiknek a munkarendjük megkívánja, hogy hétvégén és ünnepnapokon is dolgozzanak. Most erre az időszakra esik az idei első hőségriasztás is, ezért a munkáltatóknak is figyelmesebben kell eljárniuk a dolgozóikkal.