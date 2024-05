Pénteken is sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra a többnyire felhős időben, helyenként ismét előfodulhatnak hevesebb viharok is felhőszakadással kísérve. Északkeleten marad szárazabb az idő. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 15 és 27 fok között alakulnak a maximumok, az ország északketi harmadában mérhetjük a magasabb értékeket.



Szombaton északkeleten süthet ki hosszabb időre a nap. Máshol még sok felhő lesz az égen, és időnként több tájegységünkön zápor, zivatar is kialakulhat. Északnyugaton erős lesz az északnyugaira forduló szél. A legmelegebb órákban 21-27 fokot mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap és hétfőn napos-gomolyfelhős időben lesz részünk. Helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar továbbra is kialakulhat. A déli-délnyugati szelet vasárnap élénk, hétfőn erős lökések is kísérhetik. Délutánonként 21 és 27 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet – jelzi az idokep.hu.