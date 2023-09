A kormánypártok kétnapos esztergomi frakcióülésén a Magyar Nemzet szerint Orbán Viktor arról beszélt, hogy az idei évnek hatalmas tétje van, ugyanis a Soros-birodalom, megerősítve a kormányzó amerikai demokratákkal, Góliátként indít támadást az európai országok többségében a jobboldali média és sokszor pénz nélkül politizáló lelkes nemzeti pártok ellen.

A miniszterelnök hozzátette, hogy látható, ahol ennek tétje van, Amerikában „Donald Trumpot egyenesen börtönbe akarják küldeni, nehogy veszélyeztesse Soros és a demokraták hatalmát”. Orbán Viktor azt is mondta:

és ennek az az oka, hogy Európában ma Magyarország a legszabadabb ország.

A kormánypárti frakciók egyelőre nem tudtak támogató döntést hozni a svéd NATO-csatlakozás ügyében, mert magyarázatot várnak a svéd közszolgálati televízió által Magyarországról készített filmmel kapcsolatban – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a frakcióülés szünetében.

A politikus azt mondta: a két frakció megtekintette az említett filmet, amelyben „döbbenetes hazugságok” hangzanak el. Sérelmezte, hogy az egyik „legismertebb baloldali aktivista”, Gulyás Márton is szerepel benne, ugyanakkor elfelejtik a nézőket tájékoztatni arról, hogy a jelenlegi magyar kormánypártok politikai ellenfele szólal meg a műsorban.

Mint mondta, teljesen értetlenül állnak az előtt, hogy

Magyarázatot várunk a svédektől az ügyben – tette hozzá. Arra pedig „kis esélyt lát”, hogy ősszel erről szavazna a magyar parlament: „Kérnek valamit, és akkor lefejelnek minket”.

Orbán Viktor: van egy komoly feltétele Svédország NATO-csatlakozásának Javulnia kell a kapcsolatnak Svédország és Magyarország közt, mielőtt a magyar parlament jóváhagyja a skandináv ország NATO-csatlakozási kérelmét – jelentette ki Orbán Viktor magyar kormányfő még májusban a Katari Gazdasági Fórumon, a Guardian beszámolója szerint.



Szörnyen rosszak a politikai kapcsolatok Magyarország és Svédország közt. Nem szeretnénk konfliktust importálni a NATO-ba” – fogalmazott a miniszterelnök a közel-keleti fórumon.



A brit lap Orbán Viktor egyik tanácsadóját is idézi, aki azt mondta: „Svédország rendszeresen megkérdőjelezi a magyar demokrácia működését, illetve sértegetik a magyar választókat, ebből fakadóan egész Magyarországot.”

A mostanában sokat emlegetett filmet egyébként itt lehet megnézni:

‼️Shocking teaching video approved by the ????????#Swedish government attacking ????????#Hungary!



How should we convince Hungarian MPs to back Sweden's #NATO membership when our democracy is repeatedly questioned, insulting both our voters and the entire country?



Actions like this will… pic.twitter.com/atSYIkqNsi