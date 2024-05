Személyesen Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Hszi Csin-pinget, a Kínai Népköztársaság elnökét és házastársát - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A repülőgépnél magyar népviseletbe öltözött gyerekek köszöntöttékaz elnöki házaspárt, ősi szokás szerint kenyérrel és sóval kínálták őket, majd a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium diákjai üdvözölték a vendégeket.

Egy rövid kulturális műsorra is sor került a Csillagszemű Táncegyüttes előadásában.

A hivatalos program csütörtökön a Budai Várban, az Oroszlános kútnál kezdődik, majd innen a Sándor-palotába megy, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnökkel találkozik. Délután a Karmelita kolostorba látogat, ahol tárgyalások és ünnepélyes aláírási ceremóniák lesznek - itt tárgyal Orbán Viktorral is. Az M1 híradó szerint Hszi Csin-Ping eddig hét alkalommal találkozott a magyar kormányfővel.

A mostani látogatás abból a szempontból is különleges, hogy ezúttal a kínai elnök felesége is Magyarországra érkezik, és úgy tudni, hogy csütörtökön lesz egy ebéd is, amelyen Orbán Viktor felesége is részt vesz majd - írja az Index.

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor Hszi Csin-Ping kínai elnök érkezése előtt. A miniszterelnök egy videót is megosztott, amelyben látható, hogy a Budavári Palota és a Karmelita kolostor is felkészült a magyar-kínai csúcsra.

Mint ismert, Párizs és Belgrád után Budapest lesz a harmadik állomása Hszi Csin-ping kínai elnöknek. A péntekig tartó budapesti programjának célja Magyarország és Kína államközi és gazdasági-kereskedelmi kapcsolatainak további erősítése, valamint az együttműködés kiterjesztése újabb területekre.

A kínai elnök érkezése miatt május 10-ig Budapest I., IX., XI., XV., XIX., XX. és XXIII. kerületében várható ideiglenes forgalomkorlátozás.