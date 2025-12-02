Rétvári Bence hozzátette, a fegyverpénzre jogosultak a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók - írja az MTI.
Hozzátette, a rendvédelemben több mint 50 ezren, összesen pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénz. Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére.
Közlése szerint a fegyverpénz február közepén fog megérkezni a hivatásosok számláira. A juttatás azért is fontos, mert erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét, a hivatásosok nap mint nap kockázatot vállalnak azért, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát - fogalmazott Rétvári Bence.
Riadót fújtak a rendőrségnél: létszámhiányra panaszkodnak, a pénzük is romlásnak indultBár idén áprilisban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy eredményes béremelés ment végbe a rendőrségnél, az egyenruhás szakszervezetek ezt egészen máshogy élik meg.
