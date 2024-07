„(…) most Magyar Péternek nagyobb esélye van a Fidesz hatalmának megrendítésére, mint bárki másnak, beleértve az értékrendjükben hozzám sokkal közelebb álló pártokat is. Ezért vállaltam kérésére az anyagi támogatást, különös tekintettel arra is, hogy eddig még országgyűlési választáson nem indult és így – ellentétben az összes parlamenti párttal – semmiféle állami támogatásban nem részesül. Hogy mennyivel? Nem lesz titok, mivel az összeg meghaladta a félmillió forintot, így a párt beszámolójában megjelenik majd a szám”

– válaszolta levelében a Média1 kérdésére Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, aki korábban a Momentumot és anno az SZDSZ-t is támogatta anyagilag.

Vagyis Bojár Gábor nem említett konkrét összeget, arra hivatkozva, hogy a kampánypénzek nyilvánosságra hozatala majd a Magyar Péter pártjának dolga lesz, így ebben ezért nem előzné meg őket.

Az üzletember azt azért hozzátette: messze nem akkora összegről van szó, hogy azt lehessen feltételezni, hogy „kapcsolatba hozható lennék Magyar Péterrel, sugallva, hogy én állok mögötte anyagilag. Őszintén remélem, hogy nem az én támogatásom a legnagyobb”.

Bojár Gábor arról szintén beszélt, hogy a Tisza Pártnak nyújtott anyagi támogatását nem üzleti befektetésnek gondolja, hanem polgári kötelességnek tartja.

Hogy mit gondolok Magyar Péter eddigi tevékenységéről? Nagyon sok olyat mond, ami távol áll tőlem, de ártott a Fidesznek és ez most mindennél fontosabb volt

– fogalmazott a Graphisoft-vezér, aki egyúttal kritikai észrevételeit is megfogalmazta Magyar Péterrel kapcsolatban.

Ami többek között nem tetszik neki, hogy:

a Tisza vezetője nehezen viseli a kritikát, holott ezt egy politikusnak bírnia kell;

ezért a maradék valóban független sajtónak is nekimegy;

Magyar Péter szerint a Momentum „bűnben fogant”, amiért az olimpia hazai rendezését megfúrta;

Bojár Gábor nem ért egyet a többi ellenzéki párt pocskondiázásával sem;

ahogy az EU-ról vallott nézeteik sem egyeznek egymással.