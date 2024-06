Felhősödik az ég Magyarország felett az európai parlamenti választások után, miután egy olyan párt vált a mostani választásokkal az ellenzék vezető erejévé, amelyikről semmit nem tudunk – írja Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.

Az Indexen megjelent írásában a volt miniszter arról is írt ennek kapcsán, hogy a Tisza Párt létezése elég megdöbbentő látlelet Magyarországról, valamint az indulatok elsöprő erejéről, mivel a rá adott szavazatok csak Fidesz- (Orbán Viktor) és baloldal- (Gyurcsány Ferenc) ellenes voksként értelmezhetőek.

Fodor Gábor szerint az, hogy az EP-ben azonnal felvették őket a mérsékelt jobboldali Néppártba úgy, hogy lényegében még működő pártjuk sincs

azt mutatja, hogy Magyar Péternek egyfajta hazai Donald Tusk szerepet szánnak többen külföldön.

A korábbi liberális politikus arról is szót ejtett, hogy az is aggasztó a jelenlegi helyzet szempontjából, hogy továbbra is késik a magyar gazdaság kilábalása a válságból, illetve hogy a választás után az Európai Bizottság eljárást javasolt Magyarországgal szemben a költségvetés állapota miatt.

A fenti folyamattal párhuzamosan pedig nyilvánosságra hozták az Európai Bíróság ítéletét is, amely magas büntetéssel sújtotta Magyarországot. A bíróság a menekültüggyel kapcsolatos döntések és jogszabályszegések miatt 200 millió euró, a változtatások megtételéig további napi 1 millió euró bírság megfizetésére kötelezte Magyarországot.