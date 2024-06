Ki jut be idén az Eb-döntőbe és végül melyik futballcsapat zsebelheti be a kupagyőztesnek járó, nemzetközi elismerést? – már a rangos mérkőzéssorozat kezdetén csúcsra járnak a fogadóirodák, míg a szurkolók Európa szerte igyekeznek megtippelni a válogatottak szereplésének eredményeit.

Ám a németek elől járnak: a sportközgazdászok a berlini Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) igazgatótanácsának nemrégiben elhunyt, volt elnöke, Gert G. Wagner egzakt számítási módszere alapján máris tudni vélik, a jövő hónapban melyik ország viheti haza a bajnoki címet.

A szakember 2006 óta többször is megjósolta a futballtornák győzteseit, a tippjei pedig beváltak, akkor is, amikor váratlan helyzetek miatt később fordult a versenyek állása – a sportfogadásban is elfogadott módszere ráadásul viszonylag egyszerű: a résztvevők eurómilliókban mért, piaci értékére alapoz.

Nem csak játék, nagy üzlet a foci

A pénz nem szerez gólt – így vélekedett az 1990-es években közismert edzőlegenda, Otto Rehhagel, ez azonban a szakértők szerint manapság ez már nem állja meg a helyét.

A profi labdarúgókat árgus szemekkel figyelik a sportmenedzserek, a játékosügynökök, a tehetségkutatók, a híres klubok edzői és más szakértők, a játékosok egyéni teljesítményének értékeléséből pedig a csapatokat kőkemény üzleti szempontok szerint árazzák be az átigazolási piacon.

A csillagászati összegek nyilvánosak, meghatározásukban általános szempont, hogy minél magasabb egy játékos piaci értéke, annál nagyobbak az elvárások a teljesítményével szemben, amit lehetőleg a csapat győzelmére kell fordítani.

Anglia a legdrágább, Románia sereghajtó

A 2024-es Európa-bajnokságra regisztrált játékosok összértéke bő 11,37 milliárd eurót tesz ki – ez csaknem 900 millió euróval több, mint a 2021-es torna idején.

Az idei verseny legdrágább csapata az angol válogatott, amelynek piaci értéke 1,52 milliárd euróra rúg. A második legértékesebb csapatot Franciaország küldi a bajnokságra, bár a focistáik piaci értéke csaknem ötödével alacsonyabb, 1,23 milliárd eurót tesz ki.

Az értékrangsorban Portugália és Spanyolország következik valamivel több, mint egymilliárd euróval, míg a német csapat az ötödik helyen áll: összértéke 831 millió euró.

Ezt követi Hollandia 815 millió euróval, illetve Olaszország, amelynek játékosai jelenleg 705 millió eurót érnek. A beárazott csapatlista végén az albán és a román válogatottak szerepelnek 111 és 92 millió euróval.

Álomhatár a százmillió A játékosok egyéni piaci értéke alapján Európa legdrágább focistái az angol válogatottban szerepelnek: Jude Bellingham (180 millió), Phil Foden (150 millió), Bukayo Saka (140 millió), Declan Rice (120 millió) és Harry Kane (100 millió), míg három, szintén százmillió euró fölötti sportoló a franciákat erősíti: név szerint Kylian Mbappé (180 millió), Eduardo Camavinga és Aurélien Tchouaméni (100 millió).

Véletlenek vannak, ami fordulatot hozhat

A piaci értékelemzés német logikája és az eddigi tapasztalatok alapján jellemzően a drágább csapatok érvényesülnek a játékokon.

Igaz, hogy a győzelem szempontjából nem lehet figyelmen kívül hagyni a „szerencsés véletleneket” sem, ahogy a váratlanul előforduló, ikonikus párharcokat, a sorsdöntő tizenegyes párbajokat – főként az olyan tornákon, mint az Európa-bajnokság, ahol a csapatok kieséses rendszerben játszanak.

A meglepetések erejéről szólt például, amikor az 1992-es Eb-n egy, a többihez képest viszonylag olcsó csapat tudott nyerni: Dánia az elődöntőben legyőzte a címvédő Hollandiát, majd a regnáló világbajnok Németországot is.

Hasonlóképp, a legutóbbi, kontinentális bajnokságon sem az akkor már legértékesebb, brit válogatott győzött, hanem az olaszok, egy számukra szerencsésen alakult tizenegyes párbaj révén – emlékeztet a Berliner Zeitung.

Melyik ország lesz a befutó 2024-ben?

A 2024-es Európa-bajnok csapatra majd csak július 14-én derül fény, ám a német közgazdászok piaci alapon úgy tippelnek, hogy ezúttal Anglia lehet a befutó, szorosan a francia válogatott sarkában.

Közgazdasági alapon Németországnak esélye sincs a cím elnyerésére – állapítják meg józan realitással a kutatók, megjegyezve: arra azért lehet számítani, hogy a német focisták bejutnak a negyeddöntőbe és akár az elődöntőbe is, nagy szerencsével pedig a döntőbe.

Az odavezető úton viszont több, jobban dotált válogatottat kell kiejteniük, míg a végső megméretésen minden valószínűség szerint így is, úgy is az angolokkal kell megküzdeni.

A számok alapján azonban valószínűbb, hogy a berlini Olimpia stadionban július közepén az egymilliárd eurónál jóval többet érő angol csapat és a gólkirály franciák kerülnek egy pályára, bár a legtöbb nemzetközi tapasztalattal rendelkező, portugál játékosok is esélyesek lehetnek a döntőre.

Pörögnek a fogadóirodák

Noha az alkalmazott módszer szerinti előrejelzés közel húsz év alatt működött Gert G. Wagnernek, teljes bizonyossággal senki nem tudja megmondani, hogy alakul az idei tabella.

Az egyetlen, száz százalékban sikeres prognózisos eljárást az egykori angol középpályás edző, Ron Atkinson dolgozhatta ki, aki közölte: "Megkockáztatom a jóslatot: mindkét irányban lehetséges a győzelem" – idézi a berlini napilap.

Ezzel együtt, a nemzetközi sportfogadási szolgáltatóknál is hasonló esélyeket vetítenek előre: a biztosnak tűnő tipp az, hogy Anglia és Franciaország a 2024-es Európa-bajnoki cím favoritjai.

A német tippelő irodákban Németország harmadik befutóként szerepel – ebben nagy szerepe van annak, hogy a futball nem csak az anyagiakon és a tehetségen múlik, hanem a babonákon, a rendező ország szurkolóinak elkötelezettségén is.