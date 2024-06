Egyfajta párizsi képet kaptunk, a francia fővárosban a luxus kategóriát kedvelő gazdagoknak is minden kívánságuk teljesülhet, ám ezzel párhuzamosan a kispénzű turista is megtalálja szerény számítását, és nem minden méregdrága, mint például – a teljesség igénye nélkül – Izlandon, Norvégiában, Svájcban, Hong Kongban, vagy a Bermuda-szigeteken.

Kezdjük talán a legkevésbé fájdalmas kempingárakkal. (Mindenhol két felnőttet, két gyermeket és egy éjszakát vettünk kiindulási pontként.) A booking.com adatai alapján Zamárdin 24 ezer forintért, Siófokon, illetve Paloznakon 21 ezerért, Balatonőszödön viszont már 15 ezerért is volt kemping.

Az olyan kempingek, amelyekben faházat is lehet bérelni, már 30-35 ezer forintot kóstáltak, a déli parton, mert az északi parton nagyon sok 40 ezer forint feletti szállásajánlatot is találtunk – az is igaz, köztük számos faházas kemping is volt, ráadásul jól is néztek ki. Gyenesdiáson találtunk olyan kempinget, amely családi apartmanja 45 ezer forint, de reggeli is van és maga a hely a Keszthelyi-hegység és a Balaton között található, szóval az ember szombaton strandol, vasárnap pedig mehet kirándulni az erdőbe.

Ami az apartmanokat illeti: Alsóörsön 56 ezerért, Balatonvilágoson 55 ezerért, Keszthelyen már 39 ezerért is volt.

Az igazán jónak számító apartmanok 60 ezer forint felett kezdődtek, gyakorlatilag talán 5-10 ezres különbségek vannak a Balaton északi partja javára.

Ennyit emelkedtek az árak

Az Economx megkeresésére a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke elmondta: a partnereknél azt látják, hogy a tavalyi árakhoz képest a hotelkategóriában idén egy főre számolva, átlagosan öt százalékkal emelkedtek az árak. Minden egyéb kategóriában, ami nem hotel (kemping, panzió, apartman, vendégház) ez a mutató 8,1 százalék – mondta el Fekete Tamás.

Ám az is megfigyelhető, hogy számos hely az indokoltnál kisebb mértékben emelt, üzletpolitikai szempontból, a vendégekre tekintettel. Mindezt tették a növekvő alapanyagárak, energiaárak ellenére.

A teljes foglalások értéke hotelkategóriában három, nem hotelben 1,9 százalékkal emelkedett, vagyis a tavalyi évhez képest 4,9 százalékos javulás mutatható ki az idén. Az átlagos bruttó szoba átlagár a 3 csillagos kategóriában június hónapra 30 ezer forint, míg június hónapra 42 ezer forint környékén van jelenleg.

Ezek befolyásolják az árat

Az is alapvetés, hogy az időszak, a helyszín, vagy egy-egy rendezvény nagyban befolyásolhatja az árat, például a Balaton Sound időtartama alatt Zamárdiban, vagy Balatonföldváron akár a duplájára is emelkedhet a szobaár.

Ám ez kiküszöbölhető azzal, ha a nagy rendezvények időpontjától eltérő időszakban, vagy azoktól távolabb foglalunk szállást.

Nagyon fontos, hogy az interneten kiválasztott szálláshellyel vegyük fel a kapcsolatot, ezzel ugyanis további kedvezményeket érhetünk el.

Ilyen indok lehet a hosszabb ideig történő tartózkodás. Érdemes a szálláshely üzemeltetőjével arról is egyeztetni, hogy melyek a kevésbé foglalt időszakok, mert akkor szintén van esély kedvezményesebb árak elérésére – hangsúlyozta Fekete Tamás.

Többe kerül a wellness is

A Kisdió Vendégház összesítése szerint a covid járvány miatti bezárást, majd a radikálisan megnövekedett rezsiterheket sok balatoni üdülőhelyen évek óta működő szálloda nem élte túl és bezárásra kényszerült.

A balatoni árak emelkedése talán leginkább a balatoni hotelekben és a wellness szállodáknál tapasztalható: szezonon kívül egy 4 csillagos wellness szálló 2 személyes szoba ára átlagosan 40-60 ezer forint / éj. Főszezonban ez az ár természetesen 20-25 százalékkal magasabb, ráadásul ilyenkor már csak 2-3 éjszaka egyben foglalható.

Sokan nem szívesen osztoznak az apartmanokon másokkal, így kiadó balatoni házat céloznak meg a nyaralásuk helyszíneként.

A balatoni településeken bérelhető önálló házak árai szezonon kívül is magasak, az rezsiárak emelkedése itt is megjelent. Főszezonon kívül 25-190 ezer forint között elérhető egy önálló ház 2 fő részére, főszezonban itt is természetes a 20-25 százalékos emelkedés. Így sajnos, a balatoni ház bérlése esetén sem úszható meg olcsón a nyaralás.

Minőségi ugrás történt

A Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint az viszont örvendetes, hogy nem utolsósorban a Kisfaludy-programnak, valamint a bevezetett új országos szálláshely-minősítésnek köszönhetően, ahogy országosan, úgy a Balatonnál is nagy előrelépés történt a szálláshelyek minőségében.

Ez különösen igaz a magánszálláshelyekre, a választék óriási, és mindenki megtalálhatja a pénztárcájához mért optimális megoldást.

A Szép-kártyával – amelyet szinte mindenhol elfogadnak –, kapcsolatos jó tanács, hogy nyaralás előtt mindenki ellenőrizze a rajta lévő összeget. Nem egyszer elfordul, hogy tulajdonosa megfeledkezik arról, hogy a kártyáján még akár több tízezer forint felhasználható összeg van – javasolta végezetül Fekete Tamás.