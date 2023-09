A jóléti szint emelkedésének köszönhetően az anyagiak már nem tudják korlátozni az emberek élelmiszerfogyasztását, legalábbis mennyiségileg semmiképp. Ennek legsúlyosabb következménye az elhízás lett, az ezzel küzdő emberek száma a Földön 2030-ra elérheti az egymilliárdot.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019-es adatai szerint a 15 éves és annál idősebb magyar lakosság 58 százalékának van súlytöbblete, az elmúlt 10 évben egyébként számuk 4,5 százalékponttal növekedett. Érdekes adat, hogy a 65 év feletti korosztályban négyszer annyi a túlsúlyosak és elhízottak aránya, mint a 15-17 éves korosztályban.

A súlyfelesleg nagy része a túlsúlyból származik, de enyhe és középsúlyos elhízással küzd a lakosság közel negyede, harmadfokú elhízással pedig 1,6 százalékuk.

EU-s összehasonlításban sem állunk jól: az elhízottak arányában második helyen állunk (24,5 százalék), csak Máltán nagyobb az arányuk a felnőtt lakosságban.

Az elmúlt időszakban mi is többször írtunk a dán Novo Nordisk gyógyszercégről, akik kétféle fogyókúrás injekciót dobtak a piacra.

Elsőre egész biztos, hogy sokan bizalmatlankodnak az egyszerű fogyás lehetőségével, pedig a tesztek egyelőre arról tanúskodnak, hogy jól működnek a gyógyszerek. Így akár az is elképzelhető, hogy ez lesz a megoldás a fent részletezett problémákra.

A Wegovy nevű injekció fellendülő keresletének köszönhetően a dán vállalat a múlt héten Európa legnagyobb tőzsdei értékű vállalatává vált egy héttel ezelőtt, megelőzve ezzel a cím korábbi tulajdonosát, a Louis Vuitton luxuskonszernt. A Novo Nordisk tőzsdei értéke már most meghaladja az ország teljes gazdasági teljesítményét. Szakértők szerint a gyógyszergyártó vállalat mentette meg a dán gazdaságot a recessziótól.

Ezekről a gyógyszerekről van szó

Két készítményről van szó: az Ozempic és Wegovy. Egy öt éve tartó kísérletből kiderült, hogy utóbbi nemcsak fogyaszt, de ötödével csökkenti a szívroham és szélütés kockázatát is a túlsúlyos és elhízott, de nem cukorbetegek körében.

Az Ozempic egyébként eredetileg a másodfokú diabétesz kezelésére és súlyos szív- és érrendszeri problémák megelőzésére használták, a Wegovy pedig kifejezetten fogyasztószer.

Nemrég pedig azt is kimutatták, hogy mindkét gyógyszer pozitív eredményt mutatott a demencia és az alkoholfüggőség területén is.

Az injekció használata Kép: Getty Images

Ennyiért adják külföldön, itthon ilyen ára lehet

Hihetetlen népszerű lett ez a két termék, a vállalat nem is tudja kielégíteni a megugró keresletet. Nemcsak a kínálatban van hiány ugyanakkor, hanem nagyon drága is.

A Wegovy jelenleg csak néhány, az Amerikai Egyesült Államokon (USA) kívüli országban érhető el. Dániában és Norvégiában már a kezdetektől kapható volt, előbbiben a lakosság 1 százaléka már használja a gyógyszert. Németországban és az Egyesült Királyságban az elmúlt hetekben kezdték forgalmazni a fogyasztószereket.

Az USA-ban körülbelül évi 36 millió forintba kerül egy kúra ezekből a fogyasztóinjekciókból, de ha valaki nem rendelkezik megfelelő egészségbiztosítással, teljes áron akár 57 millió forint is lehet.

Folytatni kell a kezelést, különben a tünetek visszatérnek

– hangsúlyozzák az orvosok. Abbahagyni tehát nem érdemes a szedését, mert könnyen felszaladnak a kilók. Az amerikaiak több mint fele azonban egy évig sem használja a csodagyógyszereket.

Eközben Németországban és Hollandiában forintra átszámítva már évi 1,3 millióért megszerezhetjük az előírt adagot. Az árat természetesen nagyban meghatározza a gazdasági környezet is, azonban lényeges különbség van az USA-hoz képest.

Ennek oka lehet egyrészt a tb-támogatás, ami nagy segítség lehet a túlsúlyban szenvedőknek. De egyes országok kormányai közvetlenül tárgyalnak a gyógyszergyárakkal az alacsonyabb árak megállapításáról, ami hozzájárul a nagy különbségekhez a listaárakban.

Németországban egyébként az egészségügyi állapotot is figyelembe veszik az árnál, vannak akik már 65 ezer forintért juthatnak hozzá a havi injekcióadagjukhoz. Itthon is érdemes lenne társadalombiztosítási (tb) támogatást adni a gyógyszerre, mert a súlyproblémákkal küzdők kezelése egyébként is nagyon sokba kerül az egészségügynek. Kerestük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI), hogy várható-e

a gyógyszer használatának és forgalmazásának magyarországi engedélyezése,

illetve tb-támogatást terveznek-e adni az injekcióra.

„A Novo Nordisk Wegovy és Wegovy FlexTouch készítményei centralizált forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek. Az engedélyezés tényéről az Európai Bizottság határozatot hozott, amely minden tagállamra kötelező érvényű. Az engedély tehát az EU összes tagállamára érvényes.” – nyilatkozta lapunknak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Kiemelték: egy gyógyszer tényleges forgalmazásáról a forgalomba hozatali engedély jogosultja dönt, vagyis jelen esetben a Novo Nordisk gyógyszercég.

Amennyiben a betegnek olyan gyógyszerkészítményre van szüksége, amely Magyarországon nem elérhető, akkor az egyedi gyógyszerigénylés keretén belül lehetséges a gyógyszer beszerzése az NNGYK Egyedi Gyógyszerhatósági Ügyek Főosztályán keresztül.

A tb-finanszírozással kapcsolatban a Nemzeti Egészségbiztosításai Alapkezelő (NEAK) illetékes, kérdéseinket nekik is elküldtük, cikkünk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz. Amennyiben megszólalnak az üggyel kapcsolatban, írásunkat frissítjük.

Bárki megkaphatja?

A Wegovy tájékoztatójában azt írják, hogy „egy injekciós, vényköteles gyógyszer elhízott (BMI ≥30) vagy túlsúlyos (túlsúlyos) (BMI ≥27) felnőttek számára, akiknek testtömegük miatt egyéb egészségügyi problémájuk is van”.

Segíti a fogyást és a súlycsökkentést, azonban nem helyettesíti a csökkentett kalóriatartalmú étkezést és fokozott fizikai aktivitást.

Egyelőre a legtöbb országban csak azoknak írják fel a Wegovy-injekciót, akik korábban is kezelés alatt álltak súlyproblémák, vagy annak szövődményeként megjelenő betegség miatt. Erre azért volt szükség, mert folyamatosan, egy időben nem tudnak kiszolgálni több beteget.

Azoknak tehát, akiknek csak súlyproblémájuk van, még várniuk kell, hogy kipróbálhassák a gyógyszert. Az alkalmazását még a kezelőorvos is korlátozhatja, ugyanis vényköteles szerről van szó.

A másik korlátozó tényező egyébként az ár lehet, hiszen a fenti összegeket nem könnyű kifizetni, ugyanis ha alacsonyabb áron is kerül forgalomba Magyarországon, még akkor is havonta több mint százezer forintot kell erre költeni, ami még az átlagbérből fizetve is igen magas összeg. Nem beszélve a minimálbérből élőkről, akiknek ez a lehetőség elérhetetlen lesz, ha csak nem olcsóbban, nagyobb tb-támogatással kerül a gyógyszertárak polcaira a termék.

Megelőzés mindenek előtt

Lapunk több orvost is megkérdezett a témában. Legtöbbjük örülne, ha itthon is bevezetnék a fogyasztóinjekciót, mert idővel nagy mértékben csökkenhetne a krónikus betegek száma, hiszen azok jó részét a súlyfelesleg okozza. Úgy vélik, a prevenció a legfontosabb – tehát már néhány kilós plusszal is érdemes elgondolkozni a fogyáson, nehogy később nehezebb dolga legyen az embernek.

Használata egyébként egyszerű, az epipenhez hasonlóan a hasba kell szúrni a készítményt, ami felszívódás után olyan hormonszinteket emel a szervezetben, ami miatt használóik sokkal hamarabb fogják úgy érezni, hogy eleget ettek.