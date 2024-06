Bill Gates saját blogján jelentette be, hogy megkezdődtek az építési munkálatai Amerika első újgenerációs atomerőművének. A fejlesztésekért a Gates által alapított TerraPower cég felel, és az erőmű várhatóan 2030-ban kezdheti el ellátni elektromos árammal a hálózatot.

A fenntartható energia örök támogatója

Bill Gates már évtizedek óta prominens támogatója a klímaváltozás elleni védekezésnek és az újabb, tiszta energiaforrásoknak. Az üzletember társaival 2008-ban alapította a TerraPower névre keresztelt céget, amelynek fő küldetése az atomenergia és a hozzá kapcsolódó erőművek fejlesztése, valamint az ehhez szükséges anyagi források előteremtése. A cég kifejlesztett egy új technológián alapuló reaktort, ami reményeik szerint alapjaiban változtatja majd meg az emberség nukleáris energiához fűződő kétes viszonyát.

Gates és cége állításai szerint az új típusú erőművek kisebbek, olcsóbbak és biztonságosabbak is a ma használatban lévő társaiknál. Az pedig nem is kérdés, hogy nagy szükség lenne rájuk: az emberiség energiaigénye folyamatosan növekszik, a hagyományos atomerőművek telepítése azonban elképesztően költséges. Az USA-ban az elmúlt 30 évben mindössze két új reaktor épült, melyek költsége több, mint 35 milliárd dollárra rúgott.

Miben más a TerraPower reaktora?

Mint minden más atomerőmű, úgy a TerraPower reaktorai is hasonló elven működnek. Instabil atommagok (jellemzően urán) hasadásakor hatalmas energia szabadul fel, amellyel folyékony vizet forralnak és gőzzé alakítanak. A gőz aztán meghajt egy turbinát, ami egy generátor segítségével áramot fejleszt. A hasonlóságok azonban itt nagyjából véget is érnek.

Hogy kordában tudjuk tartani a reaktorban zajló láncreakciót, egy tipikus erőmű hideg vizet keringet az urán mag körül. Ám a vízhűtéses rendszer két problémával is szembesül: egyrészt a víz nem túl jó hőelnyelő, hiszen már 100 Celsius fokon gőzzé alakul. Másrészt ahogy a víz felmelegszik, megnövekszik a nyomása is, ez pedig megterheli a csöveket és az egyéb berendezéseket.

Az alapvető újdonság a TerraPower erőműveiben, hogy víz helyett folyékony nátriummal oldanák meg a reaktor hűtését. A kutatók szerint a folyékony fémek hatalmas mennyiségű hőt tudnak elnyelni anélkül, hogy jelentősen megemelkedne a nyomás. Ráadásul a nátriumot a vízzel ellentétben nem szükséges folyamatosan keringetni, mert melegedés hatására megemelkedik, ami közben magától visszahűl. Ezáltal a nátriumos erőművek sokkal biztonságosabbak lehetnek a hagyományosoknál, hiszen ha egy földrengés, vagy áramkimaradás miatt azokban leállna a víz keringése, a reaktor túlmelegedne, a megnövekvő nyomás pedig szétrobbanthatná azt.

Nem csak a biztonság szól a folyékony nátriumos atomerőművek mellett: az új technológia sokkal hatékonyabb energiatárolást tesz lehetővé, ezáltal jobban beilleszthető a változó teljesítménnyel működő nap- és szélerőművek egyre inkább elterjedő modelljébe.

Nem csak az új energiaforrásnak örülhetnek

Bill Gates szerint egy TerraPower erőmű 200-250 ember számára teremt majd új munkahelyet. Ráadásul amíg az építési munkálatok zajlanak, további 1600 építkezési szakemberre lesz szükség, akiknek ételre, szállásra és szórakozási lehetőségre is igénye lesz, ami tovább stimulálhatja a reaktor régiójának gazdaságát.

Hogyan tovább?

A TerraPower fejlesztéseit az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma is támogatja, így a projekt nagyon ígéretesnek tűnik. Az USA Nukleáris Szabályozó Bizottsága az elmúlt hetekben felvette megfontolásra a cég által benyújtott építési tervet. Ugyan ez csak egy apró bürokratikus lépésnek tűnik, azonban az elmúlt 40 évben ilyenre még nem volt példa.

Ha a felügyeleti szerv megadja az engedélyt, elkezdődhet magának a reaktornak az építése is. Ez akár évekig is elhúzódhat, a cég azonban addig sem unatkozik: annyira bíznak a projektben, hogy az erőmű nem-nukleáris részeinek építését már meg is kezdték.