Krasznai Zsolt: ma már gumiszerelők is csinálnak szájfeltöltést

Az Economx podcast új részében Krasznai Zsolt plasztikai sebész beszélt arról, hogy Magyarországon mára a silány minőségű plasztikáztatás közegészségügyi problémává vált. Ennek pedig többek között a már amúgy is leterhelt állami betegellátás látja kárát.

A legtöbb ember még mindig spórol, ha plasztikai beavatkozásról van szó, ez pedig mára nem csak esztétikai, hanem komoly közegészségügyi problémává is vált. Hiszen egy nem szakorvos által elvégzett műtétnek mindig megvan a böjtje – mondta el Krasznai Zsolt az Economx podcast legújabb adásában.

A plasztikai sebész arról is beszélt, hogy az elrontott beavatkozásokat, a szövődményeket már az állami kórházakban kezelik, ezzel is terhelve az egyébként is rendkívül leterhelt központi ellátórendszert. Éppen ezért a szakmának szerinte változásra lenne szüksége.

Kapásból tudok mondani öt olyan helyszínt – Tiktokról és Instagramról levarázsolva–, ahol gumiszerelő is arcot, szájat tölt és botoxozik

– állítja Krasznai Zsolt arról, hogy Magyarországon még mindig működik a sufnituning plasztikázás. Hozzátette: ezeken a helyeken egy hétvége alatt megszerzett oklevelekkel vagy kozmetikai végzettséggel műtenek valódi pácienseket.

A plasztikai sebésszel készült beszélgetésben szó esett még többek között:

ezeket a minden szakmaiságot nélkülöző úgynevezett rendelőket hogyan lehetne felszámolni;

mi minden árt még a plasztikai sebészi praxis megítélésének hazánkban;

hol helyezhetjük el a világtérképen a magyar plasztikai sebészetet;

hogyan alakulnak most épp az egyes szépészeti beavatkozások árai;

mi tesz egy plasztikai sebészeti beavatkozást igazán színvonalassá.

A teljes adást itt találja: