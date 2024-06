Úgy néz ki egy időre az Egyesült Államok és a világ többi része is elbúcsúzhat az alacsonyabb amerikai kamatoktól és a gyengébb dollártól.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed tegnap változatlanul hagyta 5,25 és 5,5 százalék közötti refinanszírozási rátáját.

Ez nem érhette meglepetésként a piacot, hiszen mindenki erre számított. Az ülést követő sajtótájékoztatón azonban kiderült, hogy a korábban reméltek helyett idén legfeljebb egy kamatvágás várható és az is legfeljebb decemberben.

A Fed szerint az amerikai gazdaság növekedéses és a munkaerőpiac a magas kamatok ellenére jobb szinten áll, mint amit az amerikai jegybank hosszú távon fenntarthatónak tart. Ezért Jerome Powell elnök elmondása szerint a kamatlábakat ott hagyják, ahol vannak, amíg a gazdaság nem küld egyértelmű jelzést arról, hogy valami másra van szükség. Ez lehet akár az infláció meggyőzőbb csökkenése, akár a munkanélküliségi ráta megugrása is.

Megelégedéssel vették tudomásul, hogy az inflációnak úgy sikerült szép lassan csökkennie a 2 százalékos cél irányába, hogy eközben az amerikai gazdaságot nem érte különösebb csapás. Powell a tegnapi tájékoztatóját a piac úgy értékelte, hogy a Fed gyakorlatilag teljesen követő üzemmódba váltott és mindig az aktuális friss adatok függvényében hozza meg döntését.

Mindenesetre az ülés előtt közzétett májusi fogyasztói árindex nem volt kedvezőtlen. Arról tanúskodott, hogy az átmeneti megugrást követően az infláció ismét lefelé vette az irányt az Egyesült Államokban. A maginfláció éves szinten 3,4 százalék lett, ami 2021 óta a legalacsonyabb érték.

Kép: Economx

A döntést és a tájékoztatón követően a Fed kamatok határidős jegyzései azt mutatták, hogy a piac változatlanul megadja a lehetőséget még egy esetleges szeptemberi kamatvágásnak a decemberi időpont előtt. Ha erre mégsem kerülne sor, akkor az azt is jelentené, hogy a kamatok már nem fognak tovább lefelé elmozdulni a novemberben esedékes amerikai elnökválasztás előtt.

A mostani helyzet egyébként elég nagy változás tavaly év végéhez képest. Akkor a piac meg volt győződve arról, hogy a teljes idei év a folyamatos kamatcsökkentés jegyében telik majd el. Azonban az infláció a korábban vártnál kitartónak bizonyult és már januárban megpróbálták felkészíteni a szereplőket arra, hogy a magas kamatok időszaka nem fog csak úgy elillanni.

És valóban, a Fed előrejelzése szerint év végén még mindig 2,8 százalékon áll majd a fogyasztói maginfláció, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag semmit sem javul majd az áprilisi adathoz képest. Ha ez nem lenne elég, a kamatcsökkentések ellenére is azt jelzi előre a Nyíltpiaci Bizottság, hogy az alapkamat szintje még 2025 végén is 4 százalék felett marad.

Ez azt is jelenti, hogy a múlt héten kamatcsökkentésbe kezdő Európai Központi Bank és más nagy jegybankok (pld a kanadai jegybank) kamatpályája szépen eltávolodhat az amerikaitól, vagy pedig a többi jegybank is követi a példát és a korábban vártnál hosszabb ideig fenntartja a magas kamatokat. De ez nem csak a fejlettebb gazdaságokat érinti keményen. A magas dollárkamatok ugyanis erősen tartják a dollár árfolyamát és ez komoly terhet jelent egy sor feltörekvő piaci gazdaságnak, különösen azoknak, amelyek nagyobb devizaadósság állománnyal rendelkeznek (beleértve Magyarországot is).

Más területen is képes egyébként az erős dollár romboló hatással lenni a világ többi részére. Az egyik ilyen hatás, amire a Bloomberg szakértői felhívták a figyelmet, hogy az olaj árfolyama sokszor korrelál a dolláréval. Eleve nehézséget jelent az energiaimportőr országoknak a dollár erősödése változatlan olajárak mellett is, hiszen saját devizájukban ez olajár emelkedést jelent. De ha ehhez még a dollár árfolyam is felfelé mozdul, akkor a kedvezőtlen hatások felerősödnek.