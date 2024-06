A Balaton 80 százaléka idén is a magyaroké

Európai roham a fegyverekért

Az orosz-ukrán háború felnyitotta a tagállami és az uniós döntéshozók szemét, és most már eurómilliárdokat költenének védelempolitikára, a lőszerektől kezdve, a dróntechnológián át egészen az űriparig. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a haderőfejlesztés üzlet, méghozzá a civil vállalkozói szektor számára is. Ezekről is beszélgettünk az Economx Podcast legfrissebb adásában Siklósi Péter korábbi védelempolitikáért és tervezésért felelős helyettes-államtitkárral és Fellegi Áronnal, az EuroAtlantic Zrt. Európai uniós ügyekért felelős alelnökével.