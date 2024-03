Lapértesülések szerint a Reddit részvényenként 31 és 34 dollár közötti összeget célzott meg közelgő első nyilvános részvénykibocsátása során, ami 6-6,5 milliárd dolláros cégértéket jelentene. Ez ugyan valamivel magasabb, mint a korábbi hírekben szereplő összeg, azonban még mindig lényegesen elmarad a legutóbbi, 2021-es tőkebevonás idején elért értéktől.

Akkor 10 milliárd dollárra értékelték a szabad szellemű vitafórumairól, például a WallStreetBets subreddittről ismert platformot. Igaz, a Covid-járványt követő lezárásokban az összes technológiai részvény hatalmasat emelkedett. A korlátozások feloldásával és a kamatlábak emelkedésével azonban egy csomó, az otthoni bezártságból profitáló technológiai részvény árfolyama lecsúszott, s ez arra késztette a Redditet, hogy szüneteltesse IPO-val kapcsolatos, 2021 végén bizalmasan bejelentett terveit.

A mostani tőzsdei bevezetést megelőző részvényeladásból származó bevétel egy része közvetlenül a Reddithez kerül az új részvények kibocsátásával. Egy másik része a Financial Times értesülései szerint a meglévő részvényesekhez, köztük az alkalmazottakhoz is jutna. A kibocsátás során részvényeket eladó tulajdonosok ugyanakkor egy jó ideig nem adhatnának majd el további részvényeket. A cég korábban azt is közölte, hogy részvényei egy részének megvásárlását kisbefektetőknek és hűséges felhasználóinak szeretné biztosítani.

Hatalmas bukás a tőkeemelés óta



A Reddit három évvel ezelőtti zártkörű tőkeemelésének fő szervezője a Fidelity még tavaly augusztusban is részvényenként több mint 35 dollárra értékelte a vállalat részvényeit. A Fidelity Growth Opportunities Fund november végére részvényenként 31,41 dollárra csökkentette belső értékelését, ez már közel 50 százalékos bukést jelentett a tőkeemeléskori értékhez képest.

A Fed 2022 elején megindult kamatemelései a nemzetközi tőzsdéken masszív medvepiacot indítottak el, s emiatt egy jó időre befagyott a tőzsdei kibocsátások piaca is. Ez tavaly ősszel kezdett megváltozni, azonban az elmúlt évben tőzsdére kerülő cégeknél vigyáztak a kibocsátók, hogy a működés nyereséges legyen. Na ez aztán egyáltalán nem igaz a Redditre, a cég tavaly 90,8 millió dolláros mínuszt termelt és ezzel felhalmozott veszteségei elérték a 700 millió dollárt.

Az elmúlt évben tőzsdére lépett nagyvállalatok többsége nagy hangsúlyt fektetett a nyereségességre. Ezzel szemben a Reddit, amely egy nagyrészt reklámalapú üzletágat próbál felépíteni, több mint 700 millió dolláros kumulatív veszteséggel rendelkezik, amelyből 2023-ra 90,8 millió dolláros nettó veszteséget tervez. Sőt, kibocsátási anyagaiban arra figyelmeztetett, lehet, soha nem is lesz nyereséges.

S ha ez nem lenne elég, a cég felhasználónak legendás csoportja is úgy tűnik, a Reddit részvények ellen fordul. A portál tőzsdei körökben legismertebb fóruma, azaz subredditje, a WallStreetBets. Ez akkor vált igazán legendássá, amikor a fórumon összesereglett kisbefektető spekulánsok sorra végezték ki a különböző cégek részvényeit shortoló (azaz árfolyamesésre játszó) hedge fundokat. Úgy, hogy az amúgy nem sokat érő cégek részvényeinek árfolyamát vásárlásaikkal felhajtották, olyan magasságokba, ahol az eladásra játszó alapoknak már kényszeresen vásárolniuk kellett, hogy lezárják mínuszos pozícióikat.

A WallStreetBets most már a Bloomberg szerint 15 millió felhasználóval rendelkezik, s a jelek szerint az ezen aktív spekulánsok egy része megsértődhetett azon, hogy a cég pénzt csinálna adataikból és tőzsdére megy. A fórumon szavazást indítottak, és ennek eredménye az lett, hogy a kibocsátást követően shortolni fogják majd a cég részvényeit, azaz azok áresésére játszanak majd. Az okok elég változatosak, néhány felhasználó racionális érveket igyekszik felhozni, ezek szerint a cég veszteséges működése nem indokolja az árazást.

A fórum régi felhasználóinak hangosabb része tehát nem nézi jó szemmel a cég tőzsdére lépését, s van olyan elemző is, aki attól tart, hogy a Reddittel hasonló történhet majd, mint a kisbefektetők egykori kedvencével, a Robinhood kereskedési platformot üzemeltető brókercég részvényeivel. Azok anno a kibocsátást követően 124 százalékkal emelkedtek, majd néhány hónappal később már közel 70 százalékkal álltak kibocsátási áruk alatt.

Intő példa a Robinhood tőzsdei szereplése Kép: Economx

A Reddit is elismeri kibocsátási tájékoztatójában, hogy a felhasználó közössége, és az, hogy azok rendkívül aktívak a tőzsdén extra kockázatot jelenthetnek a részvény árfolyamában. Nem nagyobb ingadozásokat okozhatnak abban, de ha a közösség igazán megmozdul az az egekbe is emelheti, de e mélybe is taszíthatja a részvényeket.