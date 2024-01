ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Reuters értesülései szerint a Reddit tulajdonosai ismét megkísérlik a cég tőzsdei bevezetését egy nyilvános részvénykibocsátás után. Erre azonban most már jóval alacsonyabb árfolyam mellett kerülhetne, mint azt korábban remélték. A Bloomberg szerint a céget a potenciális befektetők arra próbálják rábírni, hogy 5 milliárd dolláros piaci kapitalizáció alatt ne adjanak el részvényeket.

Mindezt úgy, hogy az egyelőre nem nyilvános Reddit részvényeivel a tőzsdén kívüli platformokon ennél alacsonyabb, nagyjából 4,8 és 4,5 milliárd közötti kapitalizációt jelentő árfolyamon kereskednek. Igaz, mivel a Redditnek nem volt még eddig nyilvános részvénykibocsátása, ezért ezek az árak rendkívül alacsony forgalom mellett alakulnak ki. Egy likvidebb piacon nyilván más számokat látnánk.

A 2005-ben alapított Reddit 2021-ben élte tőzsdei virágkorát, úgy, hogy részvényeivel akkor még nem is kereskedtek. Ez volt az az év, amikor a platform egyes csatornáin kisbefektetők összefogva az egekbe hajtották fel egy csomó mém-részvény árfolyamát, alaposan kizsebelve az amúgy tényleg nem túl sokat érő részvények áresésére játszó hedge-fundokat.

Abban az évben priváttőke befektetőktől sikerült is tőkét bevonnia a cégnek olyan árfolyamon, amely a cég értékét 10 milliárd dollárra becsülte. Akkor is terveztek már tőzsdei bevezetést, de a beszélgetés akkor 15 milliárd dolláros kapitalizációról szólt. Ebbe szólt bele az a medvepiac az amerikai és a globális tőzsdéken, amelyet a Fed kamatemelései indítottak el 2022 elején, s amelyet tovább súlyosbított Oroszország Ukrajna elleni támadása. A medvepiac 2022 októberében ugyan véget ért, és a részvénypiac a nagy technológiai részvények vezetésével hatalmas száguldást mutatott be azóta. Azonban a kisebb technológiai részvények ebben már nem tudtak nagyon részt venni.

A befagyott IPO piacon tavaly szeptemberben próbálkozott elsőként az Instacart nevű cég. Nekik úgy sikerült 9,9 tized milliárd dolláros értékelést elérniük, hogy 2021-ben még 39 milliárd dolláros kapitalizáció mellett sikerült tőkét bevonniuk.

Ha nem sikerül végül kellően magas árfolyam mellett tőzsdére menni, akkor simán lehet, hogy a Reddit megint elhalasztja a tőzsdei bevezetést és kivárja a kedvezőbb alkalmat.